Rhinos de El Paso parten victorias y serie con Amarillo

Amarillo, Texas.- Los Rhinos de El Paso volvieron a partir victorias y a dividir serie este pasado fin de semana en la North American Hockey League, llevándose una de cal por una de arena con un ganado y un descalabro ante los Amarillo Wranglers en el norte de la estrella solitaria.

Esto pues los rinocerontes se llevaron el primero de la dupla por marcador de 3-2 con goles de Rasmus Nousiainen, Paavo Hiltunen y Alexandre Pellerin. A esto se le sumó un Michael Manzie que supo aguantar la embestida local en el último periodo.

No obstante, el segundo de la dupla no acabó con la misma suerte. El mismo marcador se volteó en contra y le otorgó la victoria al cuadro del Cadillac Ranch gracias a los tantos de Trace Day, Carson Maguire y Jacob Miller. Jacob Solano y Duke Gentzler hicieron su luchita con un par de anotaciones. Sin embargo, los granos de arena no fueron suficientes.

Con marca de 11 victorias, 9 derrotas y un descalabro en penales, los muchachos del coach Joe Coombs son cuartos de la South Division y regresarán a casa este fin de semana para toparse de frente con los Shreveport MudBugs