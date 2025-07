Foto: Associated Press

Nueva York.- Katie Taylor recuerda los minutos antes de su primera pelea con Amanda Serrano, cuando salió de su vestuario en el Madison Square Garden y se encontró con una multitud que gritaba y llenaba el lugar, más grande y ruidosa de lo que había imaginado.

"Creo que probablemente fue la caminata hacia el ring más larga de la historia, la primera pelea", afirmó Taylor. "No creo que vuelva a ser tan larga nunca más, pero solo estaba tratando de absorber la atmósfera".

Ella y Serrano han peleado dos veces, en dos de los eventos más importantes y significativos en la historia del boxeo femenino. Regresan al Madison Square Garden el viernes por la noche para encabezar la primera cartelera exclusivamente femenina en el recinto, para lo que se espera sea la conclusión de una rivalidad que ha elevado su deporte, creado oportunidades que nunca antes existieron para las peleadoras femeninas, y hasta ahora ha entregado todo excepto una victoria de Serrano.

"Siento que incluso después de la primera pelea no pensé que iba a ser más grande que eso, pero aquí estamos", comentó Taylor. "Esta pelea es incluso más grande que las dos anteriores y encabezar una cartelera tan grande, encabezar una cartelera completamente femenina es un privilegio absoluto. Es una situación increíble y estas son las noches con las que soñaba de niña, estar en esta posición y encabezar un espectáculo tan grande como este".

Taylor (24-1, 6 KOs), la medallista de oro olímpica de 2012 de Irlanda, defenderá nuevamente sus títulos de superligero contra Serrano (47-3-1, 31 KOs), la campeona mundial de siete divisiones de Puerto Rico que reside en Brooklyn, en la cartelera que se transmitirá en Netflix.

Taylor todavía peleaba en 135 libras cuando superó a Serrano por decisión dividida en su primera pelea el 30 de abril de 2022. Ganó por decisión unánime en la revancha el pasado noviembre, cuando pelearon en el estadio de los Cowboys de Dallas antes de la victoria de Jake Paul sobre el miembro del Salón de la Fama Mike Tyson.

Serrano se sintió más decepcionada por el último resultado, sabiendo que la primera pelea podría haber sido para cualquiera de las dos, pero creyendo que había hecho más que suficiente para ganar la segunda, especialmente después de que a Taylor se le descontó un punto por un cabezazo que obligó a Serrano a lidiar con un corte sangrante durante el resto del combate.

"Obviamente los jueces no me vieron ganar la pelea, así que algo tiene que cambiar y estoy totalmente dispuesta a eso", expresó Serrano. "Eso es lo que hicimos en el campamento de entrenamiento. Voy a usar mi cabeza, pero no de la manera en que se usó contra mí, sino que voy a ser más inteligente".

Parece difícil de recordar ahora, pero los organizadores no estaban seguros de cuán grande podría ser una pelea de boxeo femenino antes de la primera pelea entre Taylor y Serrano. Los planes preliminares eran realizar el combate en el Teatro más pequeño del MSG antes de decidir que pertenecía a la sala grande, aunque no iban a abrirla completamente hasta que la demanda de boletos mostrara que necesitaban hacer disponibles todos los asientos.

No hay duda ahora, no después de que atrajeron a casi 20,000 fanáticos esa noche y la cartelera de Tyson-Paul tuvo 108 millones de espectadores en vivo en Netflix, muchos de ellos sabiendo que Serrano-Taylor, no el evento principal muy publicitado, había sido el punto culminante del espectáculo.

Esta cartelera presenta a algunas de las mejores peleadoras del boxeo femenino, incluyendo a la campeona de 130 libras Alycia Baumgardner (15-1, siete KOs) contra la invicta Jennifer Miranda (12-0, 1 KO), quien también es actriz en España; y Savannah Marshall (13-1, diez KOs), cuya única derrota es ante la superestrella femenina Claressa Shields, en un combate de unificación de peso supermediano contra Shadasia Green (14-1, 11 KOs).

Es tan profunda que Chantelle Cameron (20-1, ocho KOs), quien le dio a Taylor su única derrota, ni siquiera está en la parte principal de la cartelera que presenta tres peleas por títulos indiscutidos.

"Creo que cualquiera, si le das un bolígrafo y papel para escribir su lugar de ensueño, y lo que Katie y Amanda representan por sí mismas, no solo como boxeadoras, es una bendición ser parte de esto", dijo Ellie Scotney de Inglaterra (10-0), quien se enfrenta a Yamileth Mercado de México (24-tres, cinco KOs) en una pelea por el título de 122 libras.

Taylor y Serrano tienen una relación respetuosa y recibieron los aplausos del público juntas después de su primera pelea. Pero parecen estar cansándose una de la otra a medida que llegan a su tercera pelea, con Serrano diciendo que Taylor se retiró de un acuerdo para pelear este combate con asaltos de tres minutos, en lugar del formato de dos minutos que es estándar en la mayoría de los combates femeninos sancionados.

Taylor está molesta por la forma en que Serrano reaccionó después de la segunda pelea: "Supongo que estoy cansada de las quejas y lamentos de tu equipo", dijo durante su conferencia de prensa, y molesta por algunas de las demandas del equipo de Most Valuable Promotions de Serrano. Aceptó un peso contractual de 136 libras, cuatro por debajo del límite, y dejar que Serrano camine al ring en segundo lugar, que es el lugar del campeón.

"Es un poco vergonzoso, creo", dijo Taylor. "Ella no es la campeona, pero no importa".

Aun así, la Taylor de 39 años no descartaría una posible cuarta pelea. Sin embargo, la Serrano de 36 años está lista para otras cosas.

"No lo creo", dijo. "Estoy un poco cansada de Katie Taylor".