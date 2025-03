'Reviven' Miners: Vecen a Sam Houston y avanzan en torneo de la C-USA

Huntsville, Alabama.- Sorprendiendo a propios y extraños, unos muy repuestos Miners de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) vencieron a los Bearkats de la Sam Houston State University por marcador 79 a 65 para avanzar a la segunda ronda en el torneo de pretemporada de la Conference USA (C-USA).

El triunfo de la quinteta fronteriza es por demás sorprendente después de que cerraran su campaña regular de la peor manera posible: cayendo en siete partidos consecutivos, uno de ellos ante los propios osos gatos negros la semana pasada.

La ofensiva del pico y la pala no perdió el tino que siempre tuvo durante el rol regular. Corey Camper Jr. se despachó con 18 puntos, Ottis Frazier III sumó 12 unidades y Kevin Kalu que fue la sorpresa de la noche hizo lo propio con 15 de su propia cosecha.

El asunto que sí cambió con los muchachos de Joe Golding es que ahora sí se pusieron a defender. Súmele que los de Hunstville Texas tampoco tuvieron tino al aro. No solo no tuvieron tino, se aferraron a buscar oportunidades que simplemente no existieron durante todo el compromiso. Clavaron apenas 2 de 19 triples para un miserable 10.5 por ciento de efectividad.

Si bien UTEP tampoco fue muy certero, si atinaron detrás del arco, ahí estuvo el acabose de los Bearkats. Los de la Montaña Franklin encestaron 12 de 25 intentos para tres puntos y así apagaron la luz en la segunda mitad.

Habiendo roto la mala racha y habiendo sobrevivido para jugar hoy, los Miners se toparán de frente con los sembrados número uno de la C-USA: las Flames de Liberty University por un pase a las semifinales del torneo de conferencia.

El tip-off tiene hora prevista a las 4:30 de la tarde desde el Von Braun Center de Huntsville Alabama.