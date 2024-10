Retiran Commanders número de Darrell Green

Landover, Maryland- Darrell Green regresó a la organización de fútbol americano de Washington con la que jugó durante toda su carrera en la NFL, para recibir un honor que parecía haber demorado en llegar.

Los Commanders retiraron el número 28 del cornerback miembro del Salón de la Fama en el medio tiempo del juego ante los Panthers de Carolina el domingo, 22 años después de su última temporada. Ocurrió en la segunda campaña bajo los nuevos propietarios, que han tratado de reconstruir relaciones que se desgastaron o no existieron con los exjugadores durante el tiempo en que Dan Snyder estuvo a cargo.

“Verdaderamente no tenía relación con el equipo, pero no fue gran cosa hasta que me sorprendieron con que iban a retirar mi jersey”, dijo Green antes del partido, un triunfo de los Commanders, 40-7. “No hubo ningún conflicto. Fue sólo que iba hacia mi propio camino cuando salí por mi puerta. … Me sentí muy agradecido que el equipo pasó por todo eso. Esto significa el mundo para mí”.

Green en un discurso a los aficionados agradeció a los dueños Josh Harris, Mitch Rales, Magic Johnson, Mark Ein y David Blitzer – muchos que crecieron en los alrededores y fueron fanáticos de él. Aunque la vida luego del fútbol americano lo distanció, el ahora hombre de 64 años reafirmó su amor por la comunidad a la que perteneció por mucho tiempo.

“Esta es mi familia”, dijo. “Esta es mi gente. Este es nuestro equipo, nuestra organización”.

Green fue una piedra angular para los equipos que conquistaron el segundo y tercer Super Bowl para Washington, como parte de sus dos décadas en borgoña y dorado desde 1983-2002. Actualmente miembro del círculo de honor de la franquicia es el quinto jugador en tener su número retirado tras el número 9 de Sonny Jurgensen, el 49 de Bobby Mitchell, el 33 de Sammy Baugh, y el 21 de Sean Taylor.