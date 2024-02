Retira Magic de Orlando número de Shaquille O'Neal

Orlando, Florida- El Magic de Orlando hizo historia la noche de ayer tras retirar el mítico número 32 de Shaquille O’Neal. Dicho reconocimiento lo convierte en el primer jugador con esa distinción con la quinteta de Florida.

La ceremonia se llevó a cabo previo al enfrentamiento de anoche contra el Oklahoma City Thunder dentro del Kia Center, casa del equipo azul. El evento se vio enmarcado por los colores representativos del equipo, la presencia del jugador y su familia, además de las palabras del gerente de operaciones del equipo mágico, Alex Martins:

“No hay nadie que se merezca más ser el primer número retirado que Shaq. Shaq nos puso en el mapa como el Orlando Magic y la base de su carrera de Salón de la Fama empezó justo aquí, aquí mismo en la ciudad de Orlando”, expresó el dirigente.

Una vez terminados los actos protocolarios, el oriundo de Newark Nueva Jersey vio subir su jersey color blanco hacia lo más alto de la arena en donde permanecerá por el resto de la eternidad junto con los dos muy celebrados títulos de la Conferencias Oeste de 1995 y 2009.

“Dicen que nunca olvides de donde vienes y mi carrera profesional empezó aquí. Yo he vivido en esta ciudad casi toda mi vida, los fanáticos siempre me han dado la bienvenida y me han hecho sentir que estoy en casa. Nunca pensé que este día llegaría. Mi número lo han retirado en otros equipos, pero tengo que decir que esta ceremonia es la más impresionante”, dijo O’Neal entre lágrimas.

En sus cuatro años con Orlando, el también conocido como “Shaq Fu” participó en 295 partidos, acumulando mil 1164 minutos en la duela y anotando 8 mil 019 puntos. Entre sus logros con el Magic también está el premio al Novato del Año de 1993.

El reconocimiento deja a O´Neal como el único jugador en la historia de la asociación en tener su dorsal fuera de circulación en tres franquicias diferentes: primero con los Lakers de Los Angeles tras su retiro y posteriormente con el Miami Heat.