Resumen 2024: El mundo del deporte, nuevamente, vivió momentos inolvidables

Foto: Associated Press

Nueva York.- Patrick Mahomes lanzó un pase decisivo para ganar el Super Bowl. Freddie Freeman pegó un grand slam decisivo para ganar un partido de la Serie Mundial. Stephen Curry dijo "nuit, nuit" para ganar un título olímpico de baloncesto en París, Noah Lyles ganó el oro en los 100 metros por el margen más pequeño posible y Sabrina Ionescu ganó un partido de las Finales de la WNBA con un lanzamiento de 30 pies.

Dependiendo de a quién apoyabas, algunos te hacían aplaudir, otros te dejaban destrozado. Algunos eran del tipo que nunca se había visto antes, en el buen sentido: Shohei Ohtani, la noche en que inició el club 50-50 del beisbol, impulsó 10 carreras en una actuación para la historia. Algunos eran del tipo que nunca se había visto antes, de una manera discordante: Scottie Scheffler, el golfista número uno del mundo, fue arrestado antes de la segunda ronda del Campeonato de la PGA y llevado esposado a la cárcel, donde comió un sándwich y comenzó a calentar para la hora de salida que terminó haciendo.

Y tal vez la mejor manera de describir lo que teníamos, cuando todas estas cosas sucedieron, son las palabras que utilizó el guardia derecho de los Washington Commanders, Sam Cosmi, después de que su equipo venció a los Chicago Bears con un pase Hail Mary:

“Asientos de primera fila”, dijo Cosmi, “para algo asombroso”.

“Noche de noche”

Stephen Curry, el tirador estrella de los Golden State Warriors, hizo un debut olímpico inolvidable y guardó lo mejor para el final. Anotó cuatro triples en los minutos finales, cada tiro más espectacular que el anterior, para sellar la victoria de Estados Unidos sobre el anfitrión Francia y quedarse con el oro.

La celebración característica de Curry es la “noche buena”, en la que junta las manos a los lados de la cara, como si fuera hora de irse a dormir. En París, llevó camisetas que dejaban perfectamente claro a los franceses lo que eso significaba: sí, el mensaje escrito en las camisetas era “nuit nuit”.

Un gran walk-off...

Patrick Mahomes, de Kansas City, hizo algo que nadie había hecho nunca: lanzó un pase de touchdown ganador del Super Bowl en la última jugada del partido por el título.

San Francisco convirtió un gol de campo para abrir el tiempo extra del Super Bowl 58, y Mahomes tenía 75 yardas por recorrer para intentar responder. Corrió ocho yardas en cuarta y 1 para mantener viva la serie ofensiva, una jugada enorme que probablemente muy pocos recuerdan. Completó ocho de ocho pases en el tiempo extra, diseñando una serie ofensiva perfecta.

El final: un lanzamiento de tres yardas a Mecole Hardman con tres segundos restantes en el tiempo extra, y los Chiefs fueron campeones consecutivos.

... y un desempate olímpico

Bien, técnicamente, el equipo femenino de rugby sevens de Estados Unidos ganó la medalla de bronce olímpica con una patada (una conversión, lo llaman).

Pero el verdadero momento fue Alex Sedrick, corriendo a lo largo del campo y entrando en la historia.

Sedrick recibió el balón cuando quedaban unos ocho segundos, atravesó a tres defensoras australianas y lo llevó hasta el final del campo para anotar un try que empató el partido 12-12 sin tiempo para terminar. Su patada le valió el bronce a las estadunidenses, un resultado que hizo que la estrella Ilona Maher (el rostro indiscutible del deporte en los Estados Unidos) se convirtiera en un nombre aún más importante y le dio nueva vida al deporte en un país donde todavía tiene mucho por crecer.

La Final Four femenina

En este caso, hagamos tres juegos (Iowa vs. UConn, South Carolina vs. NC State, luego South Carolina vs. Iowa por el título) en un solo momento.

Quizás un movimiento sea la mejor palabra.

El año récord de Caitlin Clark, la carrera invicta de Carolina del Sur hasta el título nacional, el regreso de UConn a la Final Four, todos fueron parte de un año brillante para el baloncesto femenino. La WNBA experimentó un crecimiento enorme (Clark, su novata del año, ayudó a impulsarlo de manera importante) y más ojos estuvieron puestos en el juego que nunca antes.

En la pista

En los Juegos Olímpicos todo es un momento para alguien; el trabajo de toda una vida normalmente se reduce a unos pocos segundos.

Pero en París algunos destacaron más que otros.

Empecemos por Sifan Hassan, que se codeó en la recta final del maratón para ganar su tercera medalla en la distancia (esta vez de oro). O Cole Hocker, que parecía Forrest Gump al aparecer de la nada para vencer a los dos favoritos en la carrera masculina de mil 500 metros.

El momento culminante, por supuesto, fue la victoria de Noah Lyles en los 100 metros lisos por 0.005 segundos. Corrió el tiempo más rápido de su vida y no se puso en cabeza hasta el último instante, un resultado que hizo que incluso los comentaristas se equivocaran sobre quién se impuso en realidad.

Los grandes cambios

De los 346 mil swings realizados por los bateadores en las Grandes Ligas de Beisbol este año, tres probablemente destacaron más que el resto.

Allí estaba Freddie Freeman, conectando el primer grand slam que puso fin a un juego en la historia de la Serie Mundial para acercar a los Dodgers de Los Ángeles un paso más a vencer a los Yankees de Nueva York y ganar el título.

Allí estaba Pete Alonso, salvando la temporada para los Mets de Nueva York con un jonrón que los llevó a superar a los Cerveceros de Milwaukee en el juego decisivo de una serie de comodines de la Liga Nacional.

Y luego estuvo Shohei Ohtani, una noche como ninguna otra en una temporada como ninguna otra. En la noche en Miami en la que se unió (en realidad, creó) el club de los 50 jonrones y 50 robos del béisbol, conectó tres jonrones, robó dos bases e impulsó 10 carreras en una noche de seis de seis.

Desde el centro de la ciudad

Max Strus, de Cleveland, vivió la fantasía de todo niño de encestar en la entrada de la casa ... perdiendo por uno, el tiempo se acababa, lo dejó volar... un tiro de 59 pies para darle a los Cavaliers una victoria de 121-119 sobre Dallas.

Pero la canasta del año sobre la bocina: un saludo, Sabrina Ionescu. Desde dentro del logo, su triple a 1 segundo del final le dio a las New York Liberty la victoria sobre las Minnesota Lynx en el tercer partido de las finales de la WNBA, y las Liberty ganarían el título en cinco partidos.

El año de Scheffler

El golfista número uno del mundo, Scottie Scheffler, tuvo un año lleno de momentos, la mayoría de ellos grandiosos (nueve victorias en todo el mundo), uno de ellos extraño (el arresto en el Campeonato de la PGA).

Pero el momento más importante de 2024 para Scheffler podría haber sido llorar mientras sonaba el himno nacional en honor a su medalla de oro olímpica de golf en París. Se recuperó de una desventaja de seis golpes con una ronda final de 62 para ganar el oro.

Una 'Bobbery'

En camino a ganar la Copa Stanley, el portero de los Florida Panthers, Sergei Bobrovsky, realizó una parada que nunca olvidará.

Bobrovsky —por “desesperación”, diría más tarde— se lanzó hacia atrás, cruzó la portería, extendió la mano a ciegas con la muñeca izquierda y de alguna manera logró poner el guante en el camino del tiro de Matt Dumba de Tampa Bay para mantener el juego empatado 2-2. Terminó siendo un gol de salvación; los Panthers consiguieron un gol de Carter Verhaeghe a los 2:59 minutos del tiempo extra para una victoria de 3-2.

Saquon sube, sube y se aleja

El corredor de los Philadelphia Eagles, Saquon Barkley, utilizó un movimiento giratorio (y un salto) en la misma jugada. El salto de 180 grados fue uno de los movimientos emblemáticos de 2024 en la NFL.

Hizo que una recepción de 14 yardas fuera inolvidable. “La mejor jugada que he visto en mi vida”, dijo el entrenador de los Eagles, Nick Sirianni.

Una oración contestada...y no contestada

En el fútbol lo llaman “Ave María”, el pase desesperado a la zona de anotación sin tiempo para intentar ganar un partido.

Los Washington Commanders lo lograron contra los Chicago Bears, y el lanzamiento de Jayden Daniels pasó a la historia del equipo. Y Virginia Tech pensó que había logrado algo contra Miami, pero los árbitros, que originalmente dijeron que los Hokies habían ganado, anularon la decisión después de la revisión de la repetición, sellando la victoria para los Hurricanes.