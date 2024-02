Ciudad Juárez.– Los Bravos de Ciudad Juárez presentaron un nuevo refuerzo de cara a la jornada ocho de la Liga MX. Se trata de Jairo Torres, proveniente del Chicago Fire de la MLS.

El conjunto fronterizo “repatrió” al oriundo de Guadalajara Jalisco tras pasar dos temporadas en el futbol de la unión americana, aunque no con la actividad más recurrentes. En dos años con el equipo de la ciudad de los vientos, el delantero de 24 años vio acción en apenas 14 partidos, acumulando mil 450 minutos, pero sin anotar gol.

Formado en las filas de los rojinegros del Atlas, el nuevo integrante del ataque bravo sumó 5 mil 998 minutos en 70 partidos y anotó ocho goles con la casaca de los zorros. Quien también formará parte de la Selección Mexicana Sub 17, Sub 21 y Sub 23 podría estar disponible para pisar la cancha a partir de la próxima semana.

También en temas propios de transacciones, esta mañana el cuadro fosforescente oficializó el préstamo de su portero suplente Ramón Pasquel al Locomotive de El Paso, quien ya entrenó con la locomotora.