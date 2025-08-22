Ciudad Juárez.- Los Bravos de Ciudad Juárez revivieron de la muerte la noche de este viernes, remontando y sacando una victoria agónica ante nadie más ni nadie menos que los Santos de la Comarca Lagunera por marcador de 2-1.

Asi como así

Era veraniego el sol, demasiado veraniego para la piel del ser humano promedio. Pasaba algo insólito en la grada del Estadio Olímpico Benito Juárez: Estaban pelones los asientos. No había un solo torreonero en las butacas. Así arrancaban las hostilidades entre los Bravos de Ciudad Juárez y los Santos de la Comarca Lagunera.

No era ni el minuto de juego y Óscar Estupiñán ya probaba con el pie derecho desde la media distancia. La bola pasaba por encima del arco que guardaba Carlos Acevedo.

A eso del cinco ya quedaban claros los roles. El dominante era Juárez, Torreón era el sumiso de la relación. El conjunto fronterizo asfixiaba en terreno enemigo, pero no encontraba precisión, no en los pies del Puma Rodríguez, tampoco en la cabeza de Rodolfo Pizarro.

Santos tenía su primera acción ofensiva del encuentro al minutos 10 y…Convertía (Sí, convertía) Christian Dájome la mandaba guardar. 1-0 así como así.

No le quedaba de otra a los fronterizos que seguir en su afán por atacar. Claro que dicha maniobra no servía de nada por que Pizarro se burlaba el solo con 30 mil recortes al borde del área y por que Acevedo sacaba una mano para expulsar un balón.

Se volvía unidimensional el cuadro de Martín Varini. Todo circulaba por la banda de la derecha, todo era plano y todo era un centro pegado a la raya de fondo. Bruno Aminoe y compañía no eran los más habilidoso en la defensa, no obstante, le agarraron el modo con tanta repetición.

Nos gustaría escribir en qué minuto iba el accionar del cotejo, pero no podíamos por qué se nos apagaba la pantalla con el cronómetro. Había que contar con el ábaco y con el señor que se nos empezaba a esconder.

Regresaba la señal al monitor gigante y le podíamos decir que nos quedaban 15 minutos por jugar. Los de verde retenían el esférico, lo movían….Y lo movían…Y lo movían…..Sin conseguir absolutamente nada. Topaban con pared y después iban a pasar las de Caín en el contragolpe.

Estupiñán tuvo otra más en otro centro raso, Madson de Souza se la puso para hacerse famoso. Ahí la tuvo, para su desgracia se barrió muy tarde dentro del área y no alcanzo a rozar la pelota.

Naturalmente el menester era difícil de manejar en el contragolpe, pero se volvía peor la cosa cuando intentaba defender Moisés Mosquera. El colombiano dejó picar el cuero al interior del rectángulo del área y casi concedía el segundo tanto en contra a cinco minutos del entretiempo.

Ya para la compensación el conjunto verde limón se moría ahogado en su vasito de agua. Les costaba encontrar el espacio y el hueco para un fútbol aferrado a jugar en corto. No fue hasta que Madson quiso cruzar un riflazo de media instancia….Pasó el balón a un lado de la portería.

Así nos íbamos a la regadera, con un viento fresco que ayudaba contra el calor….Y con el sorpresivo 0-1 de Santos.

Para tu lonche lagunero….Mi colita del pavo

Iniciábamos el complemento con lo que parecía un penal. A Denzell García le arrimaban un empellón y marcaban la pena máxima. Esto hasta que VAR dijo que se había dejado caer. No penal, sí un abucheo mayúsculo, gigantesco para el médico militar Jorge Abraham Camacho.

Cerca de la hora ya no le perdonaba una sola al señor silbante: “¿Esa también es acción de juego hijo de tu tal por cual?”, gritaba la tribuna.

Con el minuto 60 encima se nos caía el ritmo de partido. A tal grado que hacia falta presentar a uno de los muchos hijos de Juan Gabriel desde la tribuna. Nadie hizo caso, nadie movió un solo milímetro de cuello para voltear a verlo… Todo mundo siguió en su rollo.

También presentaban y le echaban cámara al profe Benjamín Galindo. Por el sí movía las palmas el respetable.

Al minuto 70 y con el juego de bajadita el grito de “Santos, Santos” agarraba vuelvo. Se envalentonaba como borracho con pistola hasta que la enojada localía les callaba la boca con abucheos. A la cancha entraban de cambio Ángel Saldívar y Raymundo Fulgencio.

Las sustituciones no hicieron otra cosa más que romperle una pata al caballo que ya no tenía ton ni son en la cancha. El único que ponía ánimos era Sebastián Jurado con una atajada como de gato mojado.

El mundo se volteaba al revés al minuto 80: los que pegaban pass detener el juego eran los Bravos, no Santos. Los apurados eran Bravos, no Santos. El tiempo apremiaba y no se veía por donde arreglar el desastre.

Nos quedaba cinco minutos en el tiempo reglamentario y Saldívar se le había terminado la chispa que Dios le dio como revulsivo.

Si el estimado lector ha prestado atención, este remedo de crónica no había mencionado a Ricardinho hasta este punto. ¿Por qué? Pues por qué no había hecho nada como para que redactáramos el mote de su acta de nacimiento. Nada de nada.

Ya nos íbamos, empezaban a poner el tiempo de compensación en el tablero y de repente salía Saldívar con su único remate al arco. Un cabezazo para contestar una diagonal. Se empataba todo 1-1 al 85.

La compensación era de 11 minutotes y no fue hasta ese agónico periodo cuando Denzell García se metió echó la raya en el área chica para definir en una baldosa. El tiro era abajo, pasaba entre las piernas de Acevedo….Y era gol. Juárez ganaba in extremis 2-1.

Así se nos fue el tiempo hasta que Camacho Peregrina hizo sonar el silbato. 2-1 ganaron los Bravos….Solo ellos saben como les salió la suerte.