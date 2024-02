El ex delantero de los Bravos de Juárez Leandro Carrijo dio a conocer que probará suerte en la dirección técnica ya retirado de la actividad profesional dentro de las canchas.

Quien también formara parte de Locomotive de El Paso incursionará en los banquillos del futbol rápido amateur tras aceptar la invitación de la Selección de Estados Unidos para la Copa Socca América. Certamen para equipos de futbol amateur de seis jugadores por bando.

“Cuando me invitaron si me tuve que poner a pensar como iba a ser la estructura, incluso hasta que los jugadores me digan profe se sentía raro. Pero me he acomodado bien y si hay que buscar la manera de explicarle el juego a los jugadores. El futbol sigue siendo futbol, pero no es el mismo, todo es el algo muy nuevo para mí, pero estoy muy contento por participar y con la invitación”, dijo el brasileño para Net Noticias.

Quien llegara a esta frontera en el ya lejano 2018, precisó que la mayoría de sus seleccionados proviene de la vecina ciudad de El Paso y destacó la confianza que han mostrado sus nuevos comandados en la preparación de cara a la justa continental.

“La motivación está al cien por ciento. Son jugadores que tienen que entrenar a las seis de la mañana. Qu están despiertos desde las cinco para ir a entrenar y aparte tiene trabajos, tienen otra vida afuera del futbol. Pero tienen la disposición de estar siempre y se ve que vamos por buen camino. Al final todo es futbol y lo que queda ya en el juego es buscar trasmitirles tranquilidad desde la banca”, añadió.

El combinado de las barras y las estrellas se embarcará en la citada competencia a partir del viernes de la próxima semana cuando viajen a Cancún Quintana Roo para iniciar su participación en el certamen.