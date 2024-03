Ciudad Juárez- La fronteriza Ciudad Juárez estará de manteles largos este próximo viernes en una función de box que presume la presencia de Miguel “El Mickey” Román y Bryan “El Niño Maravilla” Flores, para la velada que tendrá lugar al interior del Gimnasio Josué Neri Santos.

Dicha función presenta una edición más de la rivalidad México vs Argentina. Esto pues Diana “La Bonita” Fernández se medirá Soledad “La Palayboy” Frías oriunda del país sudamericano. Por su parte, Bryan Flores hará lo propio para la pelea estelar en la división de los welter contra Jorge Abel Bermúdez, también de la tierra del sol celeste.

Cabe recordar que Flores estaba destinado a subirse al encordado con el congoleño Marios “The Machine” Matamba. Sin embargo, un problema con su visa no le permitió brincar el charco hasta la tierra de Juan Gabriel. El reemplazo que se medirá ante el pugilista de la colonia Los Alcaldes arriba a esta ciudad con récord de 16 victorias y cuatro derrotas; cinco de sus triunfos por la vía del nocaut.

El cambio de rival, de acuerdo con Flores, se notificó hace ocho semanas, tiempo en el que 145 libras continúo su preparación en la ciudad de Las Vegas Nevada bajo el comando del entrenador cubano Ismael Salas.

“Yo estoy muy contento y muy agradecido por que se pudo hacer esta pelea. Es una rival que no tiene la misma experiencia que yo, pero no por eso me tiene confiado. En mi última pelea con un argentino me tiraron tres veces. Al contrario, es un rival que me tiene alerta. No veo similutes entre Jorge y mi anterior rival. En cuanto me dijeron que no se iba a hacr la pelea yo me olvidpe totalmente de el. Pienso en el argentino, y los aargentinos son similares a nostros los mexicanos, vamos a salir a dar guerra y a morirnos en el ring”, expresó el combatiente.