Regresa Teddy Bridgwater a la NFL tras suspensión en preparatoria

Tampa, Florida.- Teddy Bridgewater siempre planificó jugar al fútbol americano este año.

Quizás no tan pronto.

En un mundo perfecto, el experimentado quarterback no estaría pasando este fin de semana en Pittsburgh preparándose para su debut de pretemporada con Tampa Bay, sino en Miami ayudando a la escuela Northwestern High a prepararse para defender el título de la división Clase 3A en Florida. Fue el entrenador del equipo de su alma mater el pasado invierno.

No malinterpreten a Bridgewater. El jugador de 32 años, que vuelve tras haber anunciado su retiro hace 18 meses, está ansioso por salir y demostrar que aún puede "lanzar el balón". Y está agradecido de hacerlo para un equipo que ha ganado cuatro títulos consecutivos en el Sur de la Conferencia Nacional, un equipo que, además, no está tan lejos de casa.

Aun así, Bridgewater mentiría si dijera que esta fue su primera opción. El plan siempre fue entrenar hasta que la temporada de Northwestern terminara, y luego explorar sus opciones en la NFL, tal como hizo el año pasado cuando tuvo una aparición con Detroit como suplente de Jared Goff durante la campaña de playoffs de los Lions.

Una publicación aparentemente inocua en las redes sociales cambió todo.

Suspensión cambia planes

El mensaje de Facebook de Bridgewater tenía como fin encontrar donantes dispuestos a ayudar a cubrir los gastos del equipo no cubiertos por la escuela, gastos —desde comida hasta viajes a casa después de las prácticas— que él mismo admitió haber pagado de su propio bolsillo en 2024.

Sin embargo, su admisión también constituyó posibles violaciones relacionadas con beneficios no permitidos. Bridgewater —quien no recibió salario como entrenador en jefe— reportó voluntariamente los pagos y fue suspendido posteriormente. La investigación de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Florida está en curso.

"Es muy irritante", dijo Bridgewater tras una práctica conjunta entre los Buccaneers y los Steelers antes de su partido de pretemporada en el Acrisure Stadium el sábado por la noche.

"Nada más saber que tienes buenas intenciones y que esas buenas intenciones se vuelven en tu contra y se usan en tu contra".

No está claro cuándo podría llegar una resolución. Para Bridgewater, quien aún se comunica regularmente con sus jugadores, no puede llegar lo suficientemente rápido.

"Espero resolverlo porque esos chicos tienen un lugar especial en mi corazón", dijo Bridgewater. "Y me encantaría terminar lo que comencé con ellos".

Bridgewater ni siquiera descartó hacer el viaje de unas cuatro horas desde Tampa a Miami los viernes cuando el calendario de los Buccaneers lo permita para asistir a un juego de Northwestern como aficionado, al menos por ahora.

Le encantaría tener la oportunidad de regresar algún día como entrenador de la escuela donde se convirtió en una estrella a finales de la década de 2000 antes de embarcarse en una destacada carrera universitaria en Louisville, seguida de un viaje nómada por la NFL.

Dando el ejemplo desde lejos

Cuando Bridgewater anunció después de la temporada 2023 que se retiraba, pensó que sería definitivo. Rápidamente aceptó convertirse en el entrenador de Northwestern, ansioso por comenzar el próximo capítulo de su vida.

Sin embargo, también se mantuvo en forma. También mantuvo el contacto con el entrenador de los Lions, Dan Campbell, y se dio cuenta de que jugar no solo le permitiría alimentar una pasión por jugar que aún está muy presente, sino que también establecería otro tipo de ejemplo en el proceso.

Tampa Bay se interesó en Bridgewater al buscar a alguien experimentado para complementar al titular Baker Mayfield, quien viene de la mejor temporada de su carrera.

Bridgewater no está con los Buccaneers para ser el titular como lo fue durante sus etapas en Minnesota, Carolina y Denver, sino como un recurso.

"La mayoría de los buenos mariscales de campo tienen a otro tipo ahí que es un veterano, que es bastante astuto, que entiende el juego y conoce el juego", dijo el entrenador de Tampa Bay, Todd Bowles. "Y (Teddy) puede ayudar a Baker. El entrenamiento ayuda a (Baker), pero no hay nada como verlo desde el punto de vista de un jugador, y (Teddy) puede darle eso a Baker".

El brazo derecho de Bridgewater también es efectivo. Con el número 16, se defendió más que bien mientras tomaba snaps durante la práctica conjunta con Pittsburgh. Y con Mayfield teniendo la noche libre el sábado, Bridgewater espera tener una participación extendida por primera vez en mucho tiempo.

Sin importar cómo transcurra el resto de su 2025, no esperen que Bridgewater se comprometa a tiempo completo a convertirse en uno de esos quarterback acostumbrados a con deambular por la NFL como treintañeros. Su preferencia a corto plazo sería encontrar una manera de tener lo mejor de ambos mundos: entrenar a estudiantes de secundaria durante el otoño, y luego ver qué trabajo podría haber para él cuando el calendario se acerque a finales de diciembre.

Recibió propuestas durante la temporada baja después de su período con los Lions, y su respuesta siempre fue alguna versión de “Estoy dispuesto, vuelve a preguntar cuando Northwestern haya terminado”.

“Puedo ganar mucho dinero jugando al fútbol y no gano nada entrenando fútbol de secundaria”, señaló. "Pero ni siquiera se trata del dinero. Se trata de darles a esos chicos una base para salir al mundo real y ser productivos".