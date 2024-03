Recuperaron Ferrari que le robaron a ex piloto de la Fórmula 1

Londres- La Policía Metropolitana de Londres dio a conocer que recuperó un raro modelo de Ferreri reportado como robado hace ya casi 30 años en 1995 y que además le pertenece a un expiloto de Fórmula 1.

Se trata de un Ferrari F512 M año 1994, vehículo característico por no haber sido ofrecido en ninguna otra variante de color que no fuera roja y por ser la versión más potente de su modelo matriz: el Ferrari Testarossa. Por si faltaran distinciones, la mencionada unidad está a nombre del ex piloto del Cavallino Rampante, el austriaco Gerhard Beger.

De acuerdo con los cuerpos policiales de la capital inglesa, el automotor vale aproximadamente 350 libras esterlinas, equivalentes a poco más de 446 mil dólares. Este mismo fue hurtado de la casa del piloto en 1995, cuando el 10 veces ganador en la categoría reina estaba fuera de la ciudad disputando el extinto Gran Premio de San Marino.

Según los cuerpos de seguridad londinense, se trabajó de la mano con la manufacturara italiana y sus concesionarios internacionales para dar con el carro robado. Este mismo fue importado a Japón y estuvo ahí hasta que fue enviado nuevamente a Inglaterra por una agencia de la marca en diciembre del año pasado.