Reales se imponen a Medias Blancas

Kansas City.- Noah Cameron lanzó hasta la sexta entrada, el venezolano Salvador Pérez conectó un jonrón que significó la ventaja, y los Reales de Kansas City se impusieron el viernes 3-1 a las Medias Blancas de Chicago.

Kansas City continuó su dominio sobre sus rivales de la División Central de la Liga Americana en los últimos años.

Los Reales tienen un récord de 18-3 contra los Medias Blancas desde el comienzo de la temporada pasada, incluyendo una barrida en cuatro juegos en Chicago en mayo.

Cameron (7-5) estableció el récord de novato de los Reales en el Kauffman Stadium al extender su racha sin permitir carreras a 19 entradas y un tercio. Y cuando el venezolano Lenyn Sosa le conectó un jonrón con dos salidas en la cuarta entrada, Cameron retiró a los siguientes cuatro bateadores.

Cameron llenó las bases con un out en la quinta, pero John Schreiber entró y logró que Sosa conectara una línea para un doble play que terminó la entrada.

El dominicano Carlos Estévez ponchó a los tres bateadores en la novena, completando tres episodios y dos tercios sin permitir carreras por parte del bullpen de los Reales y consiguiendo su 31er salvamento.

Aaron Civale (3-8) permitió tres sencillos consecutivos en la primera entrada para que Kansas City tomara una ventaja de 1-0. Permitió un hit más hasta la cuarta, cuando Pérez encontró un lanzamiento de 1-0 y mandó la esférica sobre la pared del jardín derecho para poner el encuentro 2-1.

Por los Medias Blancas, los cubanos Miguel Vargas de 4-2, Luis Robert de 4-0, Édgar Quero de 3-1. El venezolano Sosa de 4-1 con una anotada y una producida.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 4-1 con una remolcada, Pérez de 3-2 con dos anotadas y una producida.