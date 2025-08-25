Rays apalean a Guardianes

Cleveland.- El dominicano Junior Caminero conectó dos vuelacercas e impulsó tres carreras, y los Rays de Tampa Bay arrollaron el lunes 9-0 a unos Guardianes de Cleveland que caen en picada.

El cubano Yandy Díaz también bateó un cuadrangular por Tampa Bay, mientras que Carson Williams sumó dos hits y dos carreras impulsadas al disputar su tercer juego en las Grandes Ligas.

Los Rays terminaron con 14 hits y cosecharon su tercera victoria consecutiva.

El zurdo Ian Seymour (2-0) ponchó a ocho en cinco entradas al encargarse de la primera apertura en su carrera. Permitió un golpe y dio una base por bolas.

Cleveland ha perdido seis encuentros seguidos y nueve de los últimos diez en general. Ha sido blanqueado en sus últimos tres juegos.

Por los Rays, el cubano Díaz de 5-2 con una anotada y una producida. El domin icano Caminero de 5-4 con cuatro anotaciones y tres producidas.

Por los Guardianes, los dominicanos Ángel Martínez de 4-0, José Ramírez de 4-0, Carlos Santana de 3-0. Los venezolanos Gabriel Arias de 3-1, Brayan Rocchio de 3-1.