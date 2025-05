Raiders convierten a AJ Cole en el pateador mejor pagado

Foto: Associated Press

Henderson.- AJ Cole, dos veces elegido al equipo “All-Pro”, acordó una extensión de cuatro años y 15,8 millones de dólares con los Raiders de Las Vegas el lunes, lo que lo convierte en el pateador de despeje mejor pagado en la NFL.

Una persona familiarizada con el acuerdo dijo que el trato incluye 11 millones de dólares garantizados y sus incentivos que podrían aumentar el valor del contrato. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado el contrato.

El acuerdo fue reportado primero por Fox Sports.

Cole tenía un año restante en su contrato que debía pagarle 3,3 millones de dólares en salario base esta temporada antes de llegar a una extensión para mantenerlo bajo contrato hasta la temporada 2029.

Cole es uno de los pocos jugadores que permanecen en la plantilla de los Raiders que estaba con el equipo antes de la mudanza a Las Vegas en 2020. Los únicos otros jugadores actuales de los Raiders que formaban parte del equipo cuando seguía en Oakland son el pateador Daniel Carlson, el cazamariscales Maxx Crosby y el tackle Kolton Miller.

Cole firmó originalmente con los Raiders como agente libre no reclutado en 2019 y ha sido uno de los mejores pateadores de despeje desde entonces. Fue All-Pro del primer equipo y seleccionado para el Juego de Estrellas tanto en 2021 como en 2023, así como en 2022.

Desde que ingresó a la liga, Cole ocupa el primer lugar entre los 31 pateadores de despeje con al menos 175 despejes y el 44,9% de sus patadas dejando a sus rivales dentro de su propia yarda 20. También ocupa el tercer lugar en promedio bruto de despeje (48,6 yardas) y el octavo en promedio neto (42,1 yardas).

Cole ha promediado al menos 50 yardas por despeje en tres de las últimas cuatro temporadas, empatado con Ryan Stenhouse por la mayor cantidad de temporadas con un promedio de 50 yardas por despeje.