Rafael Leão, la más reciente víctima de racismo en el futbol italiano

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Milán.- El atacante portugués del AC Milan Rafael Leão denunció a gente de "pensamiento mezquino" tras ser la más reciente víctima de insultos racistas en el futbol italiano.

Leão, de raza negra, compartió una historia de Instagram de un usuario escrita en italiano: "Ya no soporto verte. No soporto alentarte en la cancha. Me estoy volviendo racista… Lárgate lo más pronto posible, tú y la gente que te sigue".

El jugador de 24 años respondió el martes en portugués: "Desafortunadamente, esta gente de pensamiento mezquino siguen imperando en el mundo".

El más reciente incidente de racismo en el fútbol italiano se produce un mes después que Leão se retiró el campo junto a sus compañeros del Milan luego que el arquero Mike Maignan fue la víctima de insultos racistas en Udinese.

Los hinchas responsables fueron identificados de inmediato y vetados de por vida por Udinese.

"Estamos contigo Rafa", dijo el Milan en X, la ex Twitter. "No hay cabida al racismo en nuestra afición y en el fútbol".

Los incidentes racistas han sido reiterados en Italia y otros países europeos. Kevin-Prince Boateng, Mario Balotelli y Romelu Lukaku han sido las víctimas en Italia.

Lazio fue sancionado el mes pasado con el cierre parcial de su estadio por cánticos racistas hacia Lukaku.