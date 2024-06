Rafa Nadal no estará presente en Wimbledon

Foto: Associated Press

Rafael Nadal se saltará la próxima edición de Wimbledon, como se esperaba, y en cambio se preparará para el torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de París al competir al Abierto de Bastad en Suecia, un certamen que se juega en superficie de arcilla y en el que han transcurrido 19 años desde su última presentación.

El campeón de 22 citas de Grand Slam, y que cumplió 38 años el 3 de junio, anunció el jueves que decidió seguir jugando en polvo de ladrillo en vez de pasar al césped para el All England Club, y luego volver a la arcilla de París 2024.

Al indicar que los de París serán sus ”últimos Juegos Olímpicos”, el astro español manifestó en un comunicado que “lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces”.

Nadal ha padecido lesiones en la cadera y zona abdominal en el último año y medio, sometiéndose a una cirugía en 2023 y limitando su calendario. Perdió ante el eventual subcampeón Alexander Zverev en la primera ronda del Abierto de Francia a fines de mayo — la primera vez en la carrera de Nadal que sufre derrotas sucesivas en arcilla.

Los Juegos de Verano se disputarán en el complejo de Roland Garros a partir del 27 de julio. Es el mismo escenario del Abierto de Francia, donde Nadal es el dueño del récord con 14 títulos.

Nadal participará en el torneo de dobles — junto a Carlos Alcaraz — y en el de sencillos de los Juegos, confirmó el miércoles el capitán español David Ferrer.

Alcaraz, de 21 años, se consagró en Roland Garros el domingo para su tercera corona de Grand Slam. Se convirtió en el hombre más joven en conquistar títulos en cada una de las tres superficies de las grandes citas.

Nadal cuenta con dos títulos de Wimbledon en su vitrina, el primero tras vencer a Roger Federer en la final de 2008 y a Tomas Berdych en la de 2010. También quedó subcampeón en otras tres ocasiones. Se despidió tras alcanzar las semifinales en cada una de sus tres anteriores presentaciones, incluyendo su última participación en 2022, cuando se bajó de la penúltima ronda debido al desgarro de un músculo abdominal.

“Añoraré jugar Wimbledon este año”, indicó Nadal. "Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble evento que siempre estará en mi corazón y estar con todos los aficionados británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Les echaré de menos a todos”.

Competirá en Bastad por cuarta ocasión y por primera desde 2005, atrapando el título ese año al ganarle a Berdych en la final. El torneo 250 en arcilla arrancará el 15 de julio.

“Es un torneo que jugué al principio de mi carrera y donde lo pasé muy bien tanto dentro como fuera de la cancha. Espero verles a todos allí”, destacó Nadal.