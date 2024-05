Quiero dejar mi marca en la historia del equipo: Sebastián Saucedo

Ciudad Juárez- Recién salido de la lesión, de cara a la próxima tempoarada y al décimo aniversario del equipo, el delantero de los Bravos de Juárez, Sebastián Saucedo, señaló que tiene toda la intencion de dejar su nombre en los libros de historia de los fronterizos.

Quien llegara proveniente de los Diablos Rojos del Toluca ya dijo presente en la lista de Mauricio Barbieri para la campaña de Leagues Cup el Apertura 2024.

"Yo creo que todos tenemos el deseo de entrar a la liguilla, de hacer las cosas bien y de quedar marcados en la historia del club. Estamos cerca de hacerlo por que hemos mostrado cosas buenas en el último semestre. Ya enseñamos que tipo de equipo somo en lo colectivo, en lo personal se pueden tener problmas pero tienes que seguir adelante", dijo el jugador.

A poco más de una semana para que los de las tierras de Juan Gabriel viajen a Puerto Vallarta para comenzar la parte más fuerte de su pretemporada, el de San Fernado Valley California puntualizó que su primer objetivo para el próximo año futbolisitico es regresar en forma al 100 por ciento para aportar en el sector de arriba.

"Yo creo que el objetivo es estar al 100 por ciento, el objetivo esta muy calro: cumplir las metas de este equipo que tiene que buenos juegadores. La ciudad me tiene muy contento, me recibieron muy bien, los primeros seis meses fueron muy buenos, los segundos fueron muy complicados, pero no pasa nada, hay que seguir adelante", añadió.

Cabe recrodar que la pretemproada del cuadro fosforecente arranca este 19 de junio ante el New Mexico United del USL Championship en Albuquerque Nuevo México, para seguir en El Paso Texas ante las Águilas del América en el Sun Bowl el día 23 y cerrar en esta localidad contra el Eintracht de Frankfurt desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.