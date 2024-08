Ciudad Juárez- A poco más de dos años de que se planteara la idea de una arena de rodeo para la fronteriza Ciudad Juárez, la comunidad vaquera de esta localidad ve más que necesaria la construcción de la misma.

Cabe recordar que en un principio se pensó en la construcción del recinto en el suroriente de Juárez. No obstante, una serie de conflictos, tanto con el terreno como los vecinos del sector, terminaron por poner un alto a la idea. Quedando como único lugar para la disciplina el Lienzo Charro, al cual se le realizan modificaciones temporales cada vez que recibe toros y caballos propios de dicho deporte.

“Claro que se necesita una arena de rodeo. Sería de muchísima utilidad para la ciudad. La gente a veces piensa que es nada más para el rodeo, no ven todo lo demás. En realidad, una arena de rodeo es útil para muchas cosas, puedes traer conciertos, motociclismo, carreras, se convierten en polífonos para todo tipo de eventos. Dejaría una derrama económica muy importante”, expresó para Net Noticias, Walteri Magdaleno Olmos, directos de Lienzo Charro.

Desde 2022, el proyecto para la casa del rodeo ha cambiado de sede. Pasó de suroriente, a El Chamizal y en su momento también se contempló para la región de El Valle, sector donde ya existe un coso para el mencionado deporte, sin embargo, no cuenta con las medidas ni la seguridad necesaria para albergar eventos federados ni profesionales.

La idea suroriente quedó más que descartada después de que un grupo de estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 270 se inconformaran por el proyecto en el Cabildo. Dando pie a la construcción del Estadio 8 de Diciembre en lo que hubiese sido el terreno del ruedo.

“Entiendo el punto de presidente municipal en decir que la arena de rodeo es importante, no lo estamos negando, sin embargo, no es necesaria. Menos en esa zona, una zona que no tiene pavimento ni alumbrado público, eso es inconcebible, no el no tener una arena de rodeo”, señaló en aquella sesión un alumno del plantel.

No obstante, pese a los muchos contratiempos, las autoridades deportivas municipales todavía le ven futuro al proyecto y esperan poder inaugurar una arena de rodeo para 2025. Sin embargo, todavía no se tiene un lugar designado para edificar la misma ni costos estimados.