Quieren regularizar el futbol llanero en el estado

Ciudad Juárez- A falta de un presidente de la Asociación Estatal de Futbol y de cara a las elecciones para la misma, uno de los candidatos al cargo, Adrián Valdez, señaló que buscará afiliar a todas las ligas locales de esta frontera a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Lo anterior, de acuerdo con el candidato, tiene la intención de que los jugadores amateurs cuenten con un seguro médico que los proteja dentro de la cancha en las jornadas llaneras. Asimismo, la medida ayudaría a que se realicen visorias para los torneos regionales y nacionales.

“El estar regularizado por la federación ayuda primero a la organización de todas las ligas. Nos da la tranquilidad de que cada jugador tenga un seguro médico. Regularmente participamos bajo nuestro propio riesgo y las lesiones son muy delicadas. Además, todos esos jóvenes que queden afiliados pues van a ser elegibles para todos los procesos regionales y nacionales”, expresó Valdez.

La medida, según el propio candidato pondría en el mapa a ceca de 24 ligas de Ciudad Juárez, el número exacto de las mismas es desconocido pues no hay censos de certámenes ni de jugadores al no tener contacto hasta la fecha con la FMF.

“La realidad es que no hay un número exacto. Nunca se ha hecho un censo, el gran problema precisamente de no estar afiliados es que nadie sabe cuantas ligas hay. Nosotros tenemos contacto con 12, por que se han acercado con nosotros, pero hay por lo menos otras 12 aquí en Juárez con las que no tenemos contacto. En su debido momento, los directivos de la federación nos llegaron a decir que para ellos no existía el futbol en Chihuahua”, añadió el candidato a presidente.

De quedar afiliados, Juárez y el resto del estado se volverían candidatos a recibir torneos nacionales y regionales amateur

“Ya no podemos estar en la informalidad, no se puede seguir promoviendo la informalidad. Cada día crece más el deporte y cada día hay un mejor nivel competitivo. En Juárez existe, hay un muy buen nivel, pero muchos jóvenes se pierden en las ligas porque están en el anonimato. Porque no tienen visorias, no van a los selectivos, no los conocen. Si tenemos que detectar esos talentos para poderlos perfil y que lleguen al profesionalismo”, subrayó.

El proceso para elegir un presidente para la asociación estatal se llevará a cabo la próxima semana entre Valdez y el representante de la capital del estado Luis Muñoz. Cabe resaltar que, el sufragio quedará a cargo de las pocas ligas amateur registradas ante la FMF.