Quejas de sobrecarga laboral llegan al futbol femenino

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Malmo, Suiza.- La inglesa Millie Bright se retiró de la Eurocopa femenina debido al agotamiento mental y físico. La neerlandesa Vivianne Miedema sugirió que demasiados partidos conducen a más lesiones. La irlandesa Katie McCabe no jugó en un par de partidos en Estados Unidos porque se decía que estaba al borde del agotamiento.

Nuevos torneos y campos ampliados para competiciones existentes, temporadas más largas y más oportunidades profesionales han llevado a algunos jugadores y entrenadores a preguntarse: ¿Cuánto es demasiado?

La carga de trabajo ha sido un problema desde hace tiempo en el fútbol masculino, captando recientemente más atención debido al ampliado Mundial de Clubes con 32 equipos este año. Pero es una preocupación más reciente para algunas mujeres a medida que el perfil del deporte aumenta.

Más competiciones femeninas, aunque proporcionan más oportunidades para jugar, también significan más viajes y menos tiempo libre.

Alex Culvin, directora de política global para el fútbol femenino en FIFPRO, el sindicato global de jugadores, dijo que se necesita prestar más atención a los calendarios internacionales y regionales para asegurar que los jugadores tengan un equilibrio ante el crecimiento del deporte.

“El crecimiento se puede palpar. Sin embargo, esas jugadoras también necesitan ser protegidas porque no podemos siempre exigirles más todo el tiempo sin decir Exigiremos más ahora, y luego tendrás un descanso y ese descanso está protegido. Nadie puede invadir ese descanso y si lo haces, hay consecuencias, consecuencias regulatorias.' Creo que aún no hemos llegado a ese punto”, dijo Culvin. “Creo que los períodos de descanso obligatorios son algo que FIFPRO realmente defiende y algo que los jugadoras realmente quieren”.Las

Las más afectadas

“Mentalmente y físicamente estoy al límite" Bright dijo en un podcast explicando su decisión de no participar en la Euro 2025 después de su temporada con Chelsea.

En abril, después de lesionarse el tendón de la corva mientras jugaba en un partido de la Liga de Naciones con Holanda, Miedema, quien juega para el Manchester City, criticó el calendario cada vez más abarrotado de compromisos en las redes sociales.

“Lo diré una y otra vez. A las personas a cargo del calendario de fútbol, es hora de darse cuenta de que el calendario actual necesitará cambiar para el bienestar físico y mental de las jugadoras," escribió Miedema.

McCabe, quien juega para Arsenal, fue excluida de un par de amistosos contra la selección de Estados Unidos el mes pasado por la entrenadora de Irlanda, Carla Ward.

“Katie ha jugado una cantidad enorme de minutos para el club y el país,” dijo Ward antes del viaje. “Está al borde del agotamiento, al igual que algunos otros.”

FIFPRO tiene un panel de control

Desde el 1 de junio de 2024 hasta el 1 de junio de 2025, antes de la Euro 2025, Aitana Bonmatí de España (5.045) y su compañera de equipo Mariona Caldentey (4.976) acumularon la mayor cantidad de minutos disputados de los 294 jugadoras que fueron monitoreadas.

Caldentey también juega para Arsenal en la Superliga Femenina en Inglaterra, mientras que Bonmatí, dos veces ganadora del Balón de Oro, milita con el Barcelona. España enfrentará a Inglaterra en el partido por el título de la Euro 2025 el domingo.

La seleccionadora estadounidense Emma Hayes estaba tan preocupada por el descanso que prescindió de sus jugadoras de clubes europeos para la última ventana internacional para que pudieran recuperarse de sus temporadas.

Las jugadoras en Europa juegan de otoño a primavera, mientras que en la Liga Nacional de Fútbol Femenino, la temporada va desde principios de primavera hasta el verano y el otoño. Hayes tiene que gestionar a sus jugadoras teniendo en cuenta ambas temporadas.

“Todo lo que puedo controlar es que en 2027 hay un Mundial, y esta jugadora tiene este número de partidos, esta es su ventana de temporada, estas son las convocatorias nacionales que podrían recibir, este es su período de descanso," dijo Hayes. “Mi trabajo es educar a la jugadora sobre lo que has logrado, lo que has hecho en los últimos dos años, y cómo ese efecto acumulativo no tiene un impacto hoy, pero podría tenerlo en dos años”.

Más torneos

Los equipos nacionales en Europa, África y Sudamérica tienen grandes competiciones regionales este verano —además de la Euro 2025, está la Copa Africana de Naciones y la Copa América Femenina.

Pero hay nuevos eventos surgiendo a medida que el fútbol femenino se vuelve más popular.

Se jugó un nuevo torneo de siete contra siete en Portugal que incluyó a ocho clubes profesionales, con un atractivo premio de 5 millones de dólares. El World Sevens Football incluyó a Manchester City y Bayern Múnich.

Esos torneos se suman a las competiciones de clubes regionales como la Liga de Campeones Femenina de la UEFA y la nueva Copa de Campeones W de la CONCACAF, que comienza el próximo mes.

Y hay más competiciones internacionales femeninas en camino. La CONMEBOL acaba de anunciar la creación de la Liga de Naciones Femenina que clasificará a las selecciones de Sudamérica para el Mundial 2027. Se prevé un Mundial de Clubes femenino para 2028.

Mientras que algunos equipos, ligas y federaciones más desarrollados están aumentando las oportunidades, ese no es el caso en muchas partes del mundo, donde algunas jugadoras no obtienen suficiente trabajo, poniéndolas en riesgo de lesión.

En la Copa América Femenina, Bolivia (105 en el ranking) y con un equipo que incluía amateurs, apenas tuvo tres partidos este año antes del torneo. Bolivia no utiliza todas sus ventanas FIFA.

Al final, Culvin dijo que encontrar un equilibrio es difícil. El crecimiento del juego es importante, pero no puede ser a expensas de las jugadoras.

“Son las jugadoras quienes hacen el sacrificio último, el juego gira en torno a ellas. Sin las jugadoras no hay juego. Y creo que esa mentalidad necesita estar al frente. Y necesitamos decir, '¿Cómo protegemos a estas personas tanto como podamos?'" dijo Culvin. "Los interesados son custodios del juego, y tenemos la responsabilidad de proteger nuestros activos más valiosos y esos son las jugadoras."