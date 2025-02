Que siempre sí: Pete Alonso regresa con los Mets

Nueva York.- El primera base Pete Alonso continuará con los Mets de Nueva York, tras llegar a un acuerdo por dos años y 54 millones de dólares, informó una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló el miércoles con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo, que fue reportado inicialmente por The New York Post, está sujeto a un examen físico satisfactorio.

Alonso recibirá un bono de diez millones de dólares por plasmar su firma y devengará salarios de 20 millones de dólares este año y de 24 millones en 2026. Podrá optar por la rescisión del convenio después de la temporada 2025 para convertirse nuevamente en agente libre.

Nueva York ofreció también un acuerdo de 71 millones de dólares por tres años con salarios de 27 millones en 2025 y 22 millones en cada una de las dos temporadas siguientes. El convenio incluía la posibilidad de rescisión después de cada uno de los primeros dos años, dijo la persona.

El pelotero, quien cumplió 30 años el 7 de diciembre, permaneció en el mercado más tiempo que otros jugadores destacados. Entre otros primeras bases que se declararon agentes libres, Christian Walker firmó por 60 millones de dólares y tres años con Houston, y Paul Goldschmidt (Yankees de Nueva York) y el dominicano Carlos Santana (Cleveland) aceptaron acuerdos de un año.

Steve Cohen, el propietario de los Mets, expresó su frustración el mes pasado, al indicar que la negociación fue más difícil que las conversaciones que llevaron a un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años con el dominicano Juan Soto, quien, al igual que Alonso, está representado por el agente Scott Boras.

“No me gustan las estructuras que se nos están presentando”, advirtió Cohen. “Son altamente asimétricas contra nosotros y me siento muy firme al respecto. Nunca diré que no. ¿Sabes?, siempre hay una posibilidad.

“Pero la realidad es que estamos avanzando y seguimos incorporando jugadores. Y a medida que continuamos incorporando jugadores, la realidad es que se hace más difícil encajar a Pete en lo que es un grupo de peloteros muy costosos que ya tenemos”.

Bajo su anterior agencia libre, Alonso rechazó una oferta de 158 millones de dólares por siete años en 2023, que habría cubierto de 2024 a 2030. Cambió de representante para contratar a Boras después de la temporada e 2023 y acordó por 20,5 millones de dólares por un año, lo que evitó el arbitraje.

Alonso conectó 226 jonrones en seis temporadas con los Mets de Nueva York y fue elegido cuatro veces al Juego de Estrellas, pero sus ponches aumentaron constantemente hasta alcanzar un máximo en su carrera de 172 el año pasado.

En tanto, su OPS bajó a .788, el mínimo en su carrera.

Alonso se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos en el Citi Field como un pelotero formado en casa.

Fue Novato del Año de la Liga Nacional en 2019, cuando bateó para .260. Sus 53 vuelacercas fueron entonces la mayor cifra en las Grandes Ligas e impusieron un récord para un novato.

Logró también 120 carreras impulsadas. Tuvo un máximo en su carrera de 131 producidas en 2022.

Alonso bateó un mínimo en su carrera, de .217 en 2023, cuando sacudió 46 cuadrangulares e impulsó 118 carreras. Un año después, bateó para .240 con 34 jonrones y 88 carreras impulsadas.

Su jonrón de tres carreras en la novena entrada frente a Devin Williams llevó a los Mets a la victoria sobre Milwaukee en el decisivo tercer juego de su serie de comodines de la Liga Nacional.

Tras caer ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, los Mets añadieron a Soto y a los lanzadores derechos Frankie Montas, Clay Holmes y Griffin Canning junto con el zurdo A.J. Minter.

Además, recontrataron al zurdo Sean Manaea, al derecho Ryne Stanek y al jardinero Jesse Winker.