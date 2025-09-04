Que siempre no: Rechaza TAS regreso anticipado del ascenso

Lausana, Suiza.- Este jueves, el Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó la apelación de seis clubes mexicanos de segunda división para reinstaurar el sistema de ascenso y descenso de manera temprana.

Dicha decisión mantiene la primera medida de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol, tomada en el año 2020 y que señalaba la suspensión del mencionado sistema de competencia por cinco años.

La moción denegada había sido originalmente presentada por 10 equipos pertenecientes a la Liga de Expansión, quedando solo seis cuando se bajaron del barco el Atlante, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca y la Jaiba Brava.

Una vez escuchados todos los argumentos, el TAS tomó la medida de respetar el plazo acordado por la liga, abriendo la posibilidad del ascenso y el descenso solo después de la temporada 2025-2026. Es decir, solo posteriormente a mayo del próximo año.