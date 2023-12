¡Que siempre no! Dice Layún que no se retirará del futbol

Aunque todo indica que es una broma propia del día de los inocentes, el campeón del Futbol Mexicano con las Águilas del Club América en el Apertura 2023, Miguel Arturo Layún, generó tremenda expectación en redes sociales al publicar un video mensaje en donde expresó sus supuestas intenciones de mantenerse como jugador activo en el 2024.

Con un video publicado en Twitter, Layún expresó que ‘tras platicar con su esposa’ decidió ‘no retirarse del futbol’, por lo que se puso ‘disponible’ para escuchar ofertas de equipos que estén interesados en sus servicios.

"Han sido días complicados desde que terminó el torneo, porque ha sido mucha felicidad por un lado y tristeza por el otro, porque se terminó el futbol. Me he sentido incompleto, para no hacer más largo este video, he hablado con Ana, he tomado la decisión que no me voy a retirar. Voy a abrir las puertas, si hay algún equipo que esté interesado, que quisiera mis servicios, adelante. Vuelvo al futbol, nos vemos pronto en las canchas”, comentó Layún en tono serio.