¡Que milagro!: Ganó el Inter Miami de Messi en la MLS

Fort Lauderdale, Florida.- Lionel Messi aportó dos goles y una asistencia para que el Inter Miami saliera de su mala racha al imponerse el miércoles 4-2 sobre Montreal.

El astro argentino marcó a los 27 y 87 minutos, y asistió en el gol del uruguayo Luis Suárez con un buen regate a los 68. Suárez añadió otro tanto a los 71.

Atorado en una racha negativa, el equipo de Messi consiguió apenas su segunda victoria en sus últimos ocho partidos. Miami no ganaba desde el 3 de mayo, con dos empates y dos derrotas desde entonces, para caer al sexto lugar en la Conferencia Este.

Ha sido un declive sorprendente para un equipo que estableció un récord durante la campaña regular de 2024, con 74 puntos, para hacerse del trofeo Supporters Shield, que se otorga al mejor conjunto de la fase inicial.

El mal paso fue tan desconcertante que Messi habló recientemente sobre la necesidad de que el grupo se mantuviera unido a pesar de las vicisitudes.

Parece que la charla motivacional dio resultado.

En su partido anterior, las Garzas remontaron un déficit de dos goles para empatar con Filadelfia. Las buenas sensaciones se trasladaron al partido contra Montreal, que es último en la Conferencia Este con apenas una victoria esta temporada.

“Sabemos en qué situación estamos”, dijo el entrenador argentino de Miami, Javier Mascherano. “A veces no sólo tienes que analizar el resultado, tienes que analizar el juego, cómo jugamos. Creo que en algunos partidos no obtuvimos el resultado que queríamos. Lo merecíamos un poco más, pero en el fútbol no se merece, se tiene que hacer”.

El primer gol de Messi el miércoles fue asistido por el español Sergio Busquets, quien entregó un pase a su excompañero del Barcelona y puso la pantalla que liberó a Messi para su séptima diana de la temporada de la MLS.

Messi se conectó luego Suárez, otro viejo amigo, para darle a Miami una ventaja de dos goles a mitad del segundo tiempo, y aseguró la victoria con un pase del uruguayo justo antes del final del tiempo regular.

Fue un gol que requería con apremio un Suárez que terminó la temporada pasada empatado en el segundo lugar de máximos goleadores de la MLS (20) pero solo tenía dos tantos al entrar al partido del miércoles.

Dante Sealy y Victor Loturi anotaron por Montreal.

Miami necesitaba una actuación alentadora, antes de comenzar a jugar en el Mundial de Clubes. Las Garzas tienen otro partido de la MLS en casa el sábado contra Columbus antes de su primer encuentro del torneo contra Al Ahly de Egipto el 14 de junio.

Miami podría estar sin tres defensores el sábado, incluido el veterano lateral izquierdo Jordi Alba, quien sufrió una lesión en la primera mitad. Mascherano dijo que el equipo necesitaría reunir más información para averiguar la índole de la dolencia.

Gonzalo Luján y Toto Avilés también salieron con lesiones.

Miami permitió dos goles postreros de Montreal, obras de Dante Sealy y Victor Loturi. Las dos desatenciones no dejaron contento a Mascherano.

“Eso es algo inaceptable que tenemos que mejorar”, sentenció.