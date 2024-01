Qatar invicto en la Copa Asiática; avanza primero de grupo

Foto: Associated Press

Al-Rayyan, Qatar.- El local Qatar terminó la fase de grupos de la Copa Asiática con estilo gracias a una volea de Hassan Al-Haydo para vencer 1-0 el lunes a China, que está cerca de quedar eliminado en el torneo.

Al Haydos abrió el marcador en el Estadio Internacional Khalifa a la mitad del segundo tiempo con un disparo inolvidable. Al Haydos recibió fuera del área el tiro de esquina de Akram Afif y disparó de volea. Ambos jugadores iniciaron como suplentes.

Qatar, que ya había confirmado su lugar en la siguiente fase, quedó primero en el Grupo A con nueve puntos y avanzó junto a Tayikistán, que superó 2-1 al Líbano para quedar segundo con cuatro puntos.

China tiene solo dos unidades y no logró anotar en sus tres encuentros. Nunca ha ganado la Copa y ahora debe esperar a otros resultados para saber si seguirá en el torneo, pero tiene escasas posibilidades de avanzar a los octavos de final como uno de los cuatro mejores tercer lugar.

"En tres juegos que disputamos, fallamos muchas oportunidades en todos los duelos", admitió el entrenador de China Aleksandar Jankovic. "Si no anotas, no puedes esperar tener grandes resultados. Por supuesto estamos decepcionados debido a que nuestro destino no depende ya de nosotros".

El entrenador serbio indicó que entiende que su posición como seleccionador, que inició en febrero del 2023, puede estar en peligro.

"Hay dos de tipos en general de entrenadores, esos que han sido despedido y esos que serán despedidos", aseguró. "Cuando aceptas este trabajo, aceptas ambos".

Qatar perdió sus tres duelos en casa en la Copa Mundial 2022, pero se mantiene perfecto en la Copa Asiática. Avanzó a los octavos con tres victorias y sin conceder gol.

Qatar ya había confirmado el primer lugar del grupo antes de su partido y realizó nueve cambios con respecto al encuentro anterior y cedió el control del juego en la primera mitad.

Tras el gran gol de Al Haydos a los 66 minutos, China disparó a la portería a tres minutos del final, pero el gol de Jiang Shenglong fue anulado debido a que el balón estaba fuera de lugar en la jugada previa.

En el otro duelo del grupo, Tayikistán remontó para vencer al Líbano y avanzar a la fase de eliminación directa por primera vez.

"Hicimos historia hoy y eso es lo más importante para la gente de Tayikistán", indicó el entrenador Petar Segrt. "Fue difícil, pero seguimos peleando y lo logramos".

Líbano que se fue arriba en la parte complementaria con un tanto de Bassel Jradi, pero se quedó con 10 jugadores al minuto 54 debido a una falta de Kassem El-Zein.

Dos veces le anularon los goles a Tayikistán antes de que anotar a 10 minutos del final. Parvizdzhon Umarbaev anotó y Nuriddin Khamrokulo tuvo el segundo en el tiempo añadido.