PSG vende porcentaje minoritario al fondo estadunidense Arctos Partners

París.- El fondo soberano de Qatar acordó este jueves vender un porcentaje minoritario del Paris Saint-Germain al fondo de inversión estadunidense Arctos Partners.

Qatar Sports Investments no dio a conocer los detalles financieros de la operación por parte del club de la liga francesa.

Arctos adquirió el 12.5 por ciento del club tras determinar que el PSG tiene un valor de 4 mil 250 millones de euros (4 mil 600 millones de dólares), informó a The Associated Press con conocimiento de la transacción y que pidió no ser identificada por no estar autorizada a hablar públicamente.

El campeón de la liga francesa dijo que la inversión de Arctos permitirá que las operaciones de PSG puedan seguir creciendo “en nuevos mercados, incluyendo Norteamérica” y financiar trabajos de renovación de su estadio y ciudad deportiva. Arctos, como socio minoritario, no influirá en las decisiones deportivas.

Desde que tomó el control hace 12 años, QSI ha incrementado el gasto del PSG — más de mil millones de euros (mil 100 millones de dólares). Han sido el equipo dominante en el plano doméstico — coronándose en nueve de las últimas 11 ligas — pero sin poder consagrarse en la Liga de Campeones.

Arctos ha invertido en más de 20 organizaciones deportivas profesionales como Liverpool en la Liga Premier inglesa y Aston Martin en la Fórmula Uno, además de otros equipos en Estados Unidos, con el béisbol de las Grandes Ligas, la NBA y el hockey sobre hielo de la NHL.