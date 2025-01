Prisca Chilufya se va de Bravas

Ciudad Juárez .- Las Bravas del FC Juárez Femenil anunciaron este jueves la salida de su mediocampista estrella Prisca Chilufya.

Lo anterior pues la nacida en Zambia partirá hacia los Estados Unidos.

"Quiero agradecer a la ciudad, la gente, mis compañeras, la ciudad es mi casa, estoy muy feliz de tomar esta ciudad como mia, estoy triste de irme. Aquí hice una familia, nunca me sentí como una extraña, siempre me sentí segura. Esto es algo que llevaré a donde vaya, hablaré siempre de esta ciudad y de todo lo que viví aquí. El club me ayudó en muchas maneras y me rompe el corazón irme ahora pero es el momento de tomar nuevos retos”, expresó la jugadora.