Santa Clara, California.- De cara a la temporada 2025 de la NFL, podría no haber ninguna división tan peleada como el Oeste de la Conferencia Nacional.

La División tiene el rango más estrecho de probabilidades entre sus equipos integrantes para llevarse el primer puesto, según BetMGM. Los cuatro conjuntos tienen argumentos razonables para embolsarse el título.

Los 49ers de San Francisco son los favoritos en las apuestas a pesar de haber terminado en último lugar en 2025, con la esperanza de que una mejor salud y un calendario en aparienca más fácil puedan colocar de nuevo al equipo en la contienda después de una decepcionante temporada de seis victorias en 2024.

El Super Bowl se celebrará en su casa el 8 de febrero. Así, los Niners esperan que un cambio pueda llevarlos al campeonato que ha eludido a la franquicia desde que ganó un quinto título hace 31 años.

"No lo veo como un todo o nada, pero obviamente queremos tener éxito", manifestó Trent Williams, tackle izquierdo estelar. "Tenemos el talento para tener éxito. No hay mayor motivador que el Super Bowl esté aquí, justo en nuestro patio trasero".

Los Rams de Los Ángeles, campeones defensores de la división, entran en la temporada con un poco de incertidumbre después de que el mariscal de campo Matthew Stafford, de 37 años, se perdió la mayor parte del campamento de prácticas debido a un problema de espalda.

Seattle y Arizona buscan romper el dominio que Los Ángeles y San Francisco han ejercido en la división durante las últimas cuatro temporadas, pero tienen sus propias preguntas en la posición de mariscal de campo. Sam Darnold reemplazó a Geno Smith como titular de los Seahawks y Kyler Murray busca alcanzar su elevado potencial con los Cardinals.

Todo esto se suma a una carrera intrigante donde cada equipo tiene una oportunidad legítima de llegar a los playoffs o terminar en último lugar.

Los Niners buscan recuperarse

La resaca del Super Bowl golpeó fuerte a San Francisco la temporada pasada. Un equipo que perdió el gran partido en tiempo extra contra Kansas City en la temporada 2023 se desplomó y se quedó apeado de los playoffs por primera vez desde 2020.

Las lesiones de estrellas como Williams, Christian McCaffrey y Brandon Aiyuk afectaron gravemente a la ofensiva. Y la defensa, bajo el coordinador de primer año Nick Sorensen, quedó evidenciada.

Eso llevó a una reestructuración que derivó en la salida del ex receptor All-Pro Deebo Samuel y de varios veteranos defensivos. Los Niners buscaban ser más jóvenes y económicos.

El poder estelar sigue presente con Williams, McCaffrey, Nick Bosa, George Kittle y Fred Warner, junto con el mariscal de campo Brock Purdy, quien fue recompensado con una extensión de cinco años y 265 millones de dólares en mayo.

Pero San Francisco necesitará contribuciones significativas de la clase de novatos liderada por el ala defensiva de primera ronda Mykel Williams para volver a la cima de la liga.

Incluso si los Niners no alcanzan su nivel de 2023, un calendario favorable que incluye diez duelos contra los 12 equipos con los totales de victorias más bajos, según BetMGM, podría ser suficiente para colarse de nuevo en los playoffs.

Seahawks apuestan por el juego terrestre

Seattle ganó diez juegos en la primera temporada del entrenador Mike Macdonald, pero se quedó fuera de los playoffs. La versión de este año tendrá un aspecto muy diferente, especialmente en la ofensiva, donde Darnold y Cooper Kupp han reemplazado a Smith y al receptor estelar DK Metcalf.

El nuevo coordinador Klint Kubiak cuenta con una línea ofensiva mejorada. El tackle izquierdo Charles Cross está saludable y el guardia novato Grey Zabel lució fuerte en la pretemporada.

Eso debería permitirle confiar en gran medida en el juego terrestre y en el "play action" después de que Seattle presentó la quinta tasa de pase más alta durante la temporada pasada.

Las nuevas condiciones deberían quitar presión a Darnold, quien tuvo un renacimiento en su carrera la temporada pasada en Minnesota antes de un colapso al final de la campaña.

La defensa de Macdonald dio grandes pasos a medida que avanzaba la temporada pasada y podría ser una de las mejores de la liga esta campaña.

Los Rams dependen de un Stafford saludable

En el receso, cuando los Rams trajeron al receptor Davante Adams para formar equipo con Puka Nacua en lo que debería ser una de las mejores combinaciones de receptores de la liga, parecía que Los Angeles podría continuar el camino andado de la campaña anterior hasta la ronda divisional.

Pero el éxito depende completamente de la salud del Stafford de 37 años, quien casi llevó a los Rams a una remontada al final del encuentro en los playoffs la temporada pasada contra los Eagles de Filadelfia, eventuales campeones de la NFL.

Stafford, quien es todavía uno de los mejores mariscales de campo cuando está saludable, ha luchado contra varias lesiones en las últimas temporadas y se perdió una gran parte del campamento de prácticas debido a una lesión en la espalda. Si bien Jimmy Garoppolo podría llenar el vacío de manera competente por algunas semanas, cualquier posibilidad de que los Rams compitan en los playoffs depende de un Stafford saludable.

La defensa debería ser sólida sin importar qué pase, gracias a una mejora importante en el frente en los últimos dos drafts, liderada por el Novato Defensivo del Año 2024 Jared Verse, Braden Fiske, Byron Young y Kobie Turner.

Temporada decisiva para Cardinals

Los Cardinals no han tenido un récord ganador en dos temporadas bajo el mando del entrenador Jonathan Gannon y no han ganado un duelo de playoffs en seis temporadas después de seleccionar a Murray como el primero en el draft en 2019.

Si Arizona no puede dar otro paso, tras el récord de 8-9 de la temporada pasada, podría ser el momento de un cambio en uno o ambos de esos puestos clave.

Gannon tiene el mayor talento con el que haya contado a la defensiva, después de que Arizona se centró en ese rubro tras el receso, al firmar a Josh Sweat, Calais Campbell y Dalvin Tomlinson para fortalecer la frontal.

El esquinero de segunda ronda Will Johnson debería ayudar en la parte trasera y el tackle defensivo de primera ronda Walter Nolen se perderá al menos los primeros cuatro compromisos debido a una lesión de pantorrilla.

La ofensiva necesita que Murray recupere la forma que tenía antes de sufrir una lesión grave en la rodilla en 2022. Los intentos de acarreo de Murray han disminuido casi a la mitad de 2020 a 2024, pero una mejor salud podría traer de vuelta ese elemento necesario a la ofensiva de Arizona.

El receptor Marvin Harrison Jr. no cumplió con las altas expectativas como novato, pero si puede dar un gran paso en su segundo año, entonces Arizona podría tener una tremenda combinación 1-2 junto con el ala cerrada Trey McBride.