Presidente de la UEFA no ha sido ido a la Euro Femenil 2025 desde inauguración

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Basilea.- Mientras los estadios han estado llenos en el Campeonato Europeo Femenino en Suiza, una figura notable ha estado ausente: el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

Ceferin estuvo presente en el partido de la ceremonia de apertura entre Suiza y Noruega el 2 de julio, pero no se le ha visto en ningún otro partido desde entonces. Sin embargo, se espera que asista a la final del domingo entre Inglaterra y España.

La ausencia de Ceferin en el evento principal de la UEFA para mujeres —que se celebra cada cuatro años— ha sido tema de conversación privada entre los oficiales de fútbol en un evento que ha batido récords de asistencia y ha ofrecido partidos emocionantes.

"Es una pena que no haya aparecido", dijo un oficial de fútbol a The Associated Press. "Se está perdiendo el mejor fútbol del año". El oficial habló bajo condición de anonimato porque criticar al presidente de la UEFA es un asunto delicado.

Los interesados rara vez critican públicamente a los líderes electos de los organismos deportivos internacionales que tienen influencia sobre las decisiones para elegir ciudades y países anfitriones para competiciones y pueden influir en futuras elecciones.

Después de que la ausencia de Ceferin se hiciera evidente durante la fase de grupos, la UEFA no respondió a múltiples solicitudes de detalles sobre su paradero. La UEFA confirmó esta semana que Ceferin había pasado al menos parte del tiempo de vacaciones en Croacia, en la isla de Korcula en el Mar Adriático.

El martes circuló una fotografía que mostraba a Ceferin relajándose con la superestrella del tenis Novak Djokovic y los jugadores de fútbol croatas Luka Modric y Mateo Kovacic. Un medio de comunicación en la natal Eslovenia de Ceferin describió la foto como una "reunión de verano única de leyendas deportivas de los Balcanes". No estaba claro cuándo fue tomada.

El día que circuló, Inglaterra venció a Italia en un dramático partido semifinal en Ginebra, a solo 25 kilómetros de la oficina de Ceferin en la sede de la UEFA en Nyon.

Consultada el jueves sobre el hecho de que el presidente de la UEFA aún no había asistido a un partido de Inglaterra, la mediocampista Keira Walsh dijo que se centraba solo en jugar.

"Creo que tal vez podría venir a más partidos, tal vez no pudo, no lo sé", dijo Walsh en Zúrich, añadiendo "Realmente no sé quién está en el partido aparte de mi familia".

La estrella española Alexia Putellas dijo que no estaba al tanto de la ausencia de Ceferin.

"Bueno, se ha perdido algunos buenos partidos", dijo Putellas. "Tal vez los ha visto en la televisión. Estoy segura de que los ha seguido en la televisión y los ha experimentado desde allí. Pero no lo sé, no tengo idea".

Plan de la UEFA para el futbol femenino

El año pasado, la UEFA lanzó un plan de seis años de mil millones de dólares para seguir promoviendo el fútbol femenino en Europa.

“Al entrar en esta nueva era emocionante debemos continuar con la misma pasión que nos ha llevado hasta aquí”, escribió el presidente de la UEFA en un prólogo del documento de estrategia "Imparable" el pasado octubre,

"Nuestra dedicación a la causa sigue siendo tan fuerte como siempre", escribió Ceferin.

Sin embargo, ese compromiso no se ha traducido en una presencia física en el torneo en Suiza.

El año pasado, el presidente de la UEFA asistió al menos a nueve partidos en la Eurocopa masculina 2024 en Alemania, según fotos de The AP y otros medios.

Su ausencia en Suiza ha llamado menos la atención que el hecho de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pasara unos días fuera de la Copa Mundial Femenina 2023, que se celebró en Australia y Nueva Zelanda. Infantino viajó con su familia a Tahití después de asistir a cinco días de partidos en Nueva Zelanda.

Infantino fue sometido a ese estándar más alto porque criticó a las emisoras europeas por hacer ofertas de derechos que, según él, eran irrespetuosamente bajas, y después de asistir al menos a algunos de los 64 partidos de la Copa Mundial masculina en Catar.

El líder de la FIFA también asistió a dos cuartos de final la semana pasada en la Eurocopa 2025 después de regresar a su natal Suiza desde la Copa Mundial de Clubes, el torneo global recientemente renovado para el fútbol de clubes masculinos, que se celebró en Estados Unidos. El líder de la FIFA publicó una foto en su cuenta de Instagram del partido España-Suiza el 18 de julio.

Presidente desde 2016

El fútbol femenino nunca ha dominado una elección presidencial de la UEFA y Ceferin ha sido reelegido sin oposición dos veces desde su primera victoria en 2016.

Aunque prometió después de su victoria más reciente dejar el cargo en 2027, parece tener el apoyo de suficientes de las 55 federaciones miembros de la UEFA para postularse nuevamente.

En ese día de elecciones en febrero de 2023 en París, los miembros de la UEFA también aclararon sus reglas sobre los límites de mandato para los funcionarios electos.

Esos cambios legales aseguraron que Ceferin pueda postularse una vez más y permanecer un total de 15 años en un trabajo que el año pasado pagó un salario de la UEFA de 3.25 millones de francos suizos (4.08 millones de dólares) más 300 mil dólares de la FIFA como uno de sus vicepresidentes.