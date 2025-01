Presentan México lista de convocados para gira por Sudamérica

Ciudad de México.- La Selección Mexicana de Javier Aguirre presentó este viernes la lista de convocados para una inusual gira por Sudamérica, misma que los verá enfrentarse primero al internacional de Porto Alegre en Brasil y después al Club Atlético River Plate en el Estadio Monumental.

El listado del Vasco muestra más de un nombre poco común, esto pues al no ser fecha FIFA, los llamados del tricolor no pueden incluir extranjeros. Además, los clubes de la Liga MX solicitaron que no se convocara a más de dos jugadores por cada club.

Cabe recordar que la aparición de rivales tan poco habituales para el cuadro tricolor se debe a que ya está clasificado como anfitrión a la Copa del Mundo 2026 y la gran mayoría de los combinados nacionales se encuentran disputando sus propios clasificatorios en sus respectivas confederaciones.

El primero de los compromisos está pactado para el próximo 16 de enero en el Estadio Beira de Río de Janeiro. El cruce contra el gigante argentino tendrá lugar cuadro días más tarde: el 20 de enero en el Estadio Monumental.