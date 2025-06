Prepara tus maletas para viajar al Mundial con estos consejos

Ciudad Juárez.– La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y con esta llega una oportunidad única para los aficionados del norte de México. Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se celebrará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Para los chihuahuenses, es una ocasión única de vivir la fiesta del futbol a unas horas de distancia, ya sea que quieras lanzarte en carretera, tomar un vuelo o aprovechar la cercanía con la frontera, así que aquí te contamos todo lo que necesitas saber para que tu sueño de ir a un Mundial se haga realidad.

Visa, el primer paso

Antes de planear vuelos, rutas o itinerarios de partidos, lo primero es asegurarte de tener tu visa de turista vigente. Sin ella, no hay Mundial en Estados Unidos, país que tendrá la mayoría de los partidos.

Si tu visa venció hace menos de 48 meses, estás de suerte: puedes renovarla sin entrevista a través de un programa especial del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Solo necesitas llenar el formulario DS-160, hacer el pago correspondiente (185 dólares), dejar tu pasaporte en el CAS y esperar la aprobación.

Sin visa, no hay Mundial en Estados Unidos, país que tendrá la mayoría de los partidos | Cortesía

Para quienes solicitan por primera vez, el proceso incluye entrevista y el tiempo de espera puede variar. Lo mejor es iniciar el trámite lo más pronto posible, ya que, con la cercanía del evento, la demanda irá en aumento.

Desde el 29 de febrero de 2024, Canadá implementó cambios significativos en los requisitos de entrada para ciudadanos mexicanos. La mayoría de los mexicanos necesitan una visa para ingresar, a menos que cumplan con ciertos criterios que les permitan obtener una Autorización Electrónica de Viaje (eTA), si viajas en avión ida y vuelta este proceso será más fácil.

Roadtrip: económico y placentero

Viajar por carretera puede ser mucho más que una opción económica: es parte de la experiencia. Para los chihuahuenses, tomar el volante rumbo a la Copa del Mundo puede ser una excelente decisión.

Desde la ciudad de Chihuahua capital a Monterrey hay cerca de 800 kilómetros. El gasto en gasolina y casetas ronda los 2 mil a 2 mil 500 pesos por trayecto, pero si viajas en grupo puedes compartir los gastos. Desde Ciudad Juárez, la distancia es mayor, pero también viable, especialmente si combinas con una parada en Saltillo o Torreón.

Una ruta popular será Monterrey-Houston o Monterrey-Dallas. Puedes hacerla en auto o en autobús. Houston está a unas 10 horas por carretera desde Monterrey, y Dallas a unas 10. Muchos viajeros ya están planeando caravanas para vivir el Mundial como un auténtico roadtrip.

A volar, con tiempo

Si prefieres ahorrar tiempo y evitar el cansancio de la carretera, los vuelos directos son una alternativa muy atractiva. Desde Chihuahua y Ciudad Juárez hay conexiones con Monterrey, Ciudad de México y ciudades clave de Estados Unidos.

Volar desde El Paso, Texas, puede ser especialmente ventajoso si ya tienes visa y estás cerca de la frontera. Los precios son competitivos y las opciones de aerolíneas más amplias, además de vuelos a ciudades sedes como Dallas o Los Ángeles.

¿Y los boletos?

Aunque la venta oficial de boletos para el Mundial 2026 aún no inicia, ya hay pistas de cuál será el proceso. FIFA anunció que el sistema de venta será escalonado y digital, como en ediciones anteriores. La primera fase de venta se espera para finales de 2025 o inicios de 2026.

Los precios oficiales aún no están definidos, pero en Rusia 2018 y Qatar 2022 los boletos más económicos para partidos de fase de grupos rondaron los 100 dólares (unos mil 900 pesos), mientras que partidos de octavos o cuartos alcanzaron los 200 a 300 dólares. Las semifinales y la final pueden superar fácilmente los 600 a mil dólares.

¿Cómo conseguirlos?

Regístrate en fifa.com para recibir alertas. •La venta será por sorteo (como en Qatar 2022) y luego venta directa.

Considera los paquetes de hospitalidad (son más caros, pero garantizados). Una ruta mundialista La logística del viaje dependerá de qué sedes te interesan. Aquí van algunas rutas prácticas desde Chihuahua y Juárez:

1. México – EU: •Chihuahua - Monterrey (auto o vuelo)

Partidos en Monterrey (Estadio BBVA).

Monterrey - Houston o Dallas (carretera o vuelo).

Partidos en el NRG Stadium o AT&T Stadium.

2. Directo a Estados Unidos

Ciudad Juárez - El Paso (cruce terrestre).

El Paso - Los Ángeles / Miami / Atlanta (vuelo).

Asistir a partidos en Estados Unidos con base en una ciudad.

3. Ruta múltiple en auto

Ciudad Juárez - Houston - Dallas – Atlanta.

Paradas en sedes mundialistas con tiempo para explorar.

Opciones hay muchas, ya que este Mundial será histórico por el número de selecciones (48), la cantidad de partidos y las sedes, por lo que puedes ir planeando con tiempo tu itinerario.

Prepárate para la experiencia de tu vida

El Mundial no es solo futbol: es cultura, fiesta, gente de todo el mundo y memorias únicas del evento deportivo más grande del planeta. Este 2026, la Copa del Mundo no estará en Europa ni en Asia. Estará aquí, a unas horas de tu casa. Desde Chihuahua, la ruta al Mundial está más cerca de lo que parece y no te lo puedes perder.