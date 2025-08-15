Premier: Alexander Isak se perderá el arranque de temporada con el Newcastle

Newcastle, Inglaterra.- Alexander Isak sigue descartado por Newcastle de cara al inicio de la temporada de la Liga Premier, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del delantero sueco en el club.

Isak estuvo en la mira Liverpool durante el verano y ha estado entrenando al margen de sus compañeros en Newcastle tras haber expresado que quería sondear sus opciones.

“La situación de Alex no ha cambiado desde hace un tiempo, y eso seguirá siendo así”, dijo el técnico de Newcastle, Eddie Howe, un día antes del debut del equipo en la liga contra Aston Villa.

Howe declinó responder a si ha pidió a Isak jugar contra el Villa, diciendo que esas conversaciones debían mantenerse privadas.

Sin embargo, mencionó que este periodo ha sido complicado dada la ausencia del referente de la delantera.

"Sin duda, al inicio de la pretemporada, no he evitado decir que fue un período difícil para los jugadores, para nosotros, porque cualquier cambio siempre es difícil de afrontar", expresó Howe. “Se pudo notar eso este verano en nuestras actuaciones tempranas de pretemporada”.

“Pero creo que los jugadores son realmente fuertes mentalmente, son un grupo muy unido, realmente se han juntado en las etapas finales de la pretemporada”, añadió.

Howe comentó que sus jugadores saben que la situación "no es ideal" pero "se dan cuenta de que, sin Alex, todos tendrán que dar un paso adelante y aportar más".

Isak, quien llegó a Newcastle en 2022 procedente de la Real Sociedad, anotó 23 goles en la Premier la temporada pasada, colocándose segundo en la tabla de artillero detrás de Mohamed Salah de Liverpool.

Newcastle tiene casi atado el fichaje del centrocampista Jacob Ramsey del Villa, pero Howe dijo que el jugador no participaría en el partido del sábado.