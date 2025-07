Posibilidad 'excepcionalmente baja' de que no siga en Mercedes: George Russell

Silverstone.- George Russell dice que hay una posibilidad "excepcionalmente baja" de que deje Mercedes el próximo año, incluso después de afirmar que el equipo estaba manteniendo conversaciones con el campeón de Fórmula 1 Max Verstappen.

Hablando antes del Gran Premio de Gran Bretaña, Russell expresó su confianza en quedarse con Mercedes y argumentó que cambiar de pilotos pondría en riesgo la competitividad del equipo cuando entren en vigor los cambios de reglas en 2026.

Russell causó revuelo la semana pasada cuando sugirió al medio Sky Sports que "las conversaciones con personas como Verstappen están en curso" y que esa era una razón por la que aún no había renovado su contrato para 2026.

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, no ha negado el interés en el cuatro veces campeón Verstappen. El propio piloto holandés ha declinado comentar sobre su futuro con Red Bull más allá de 2025.

"Quiero continuar con Mercedes en el futuro", dijo Russell este jueves. "La realidad es que Toto nunca me ha fallado. Siempre me ha dado su palabra, pero también tiene que hacer lo que es correcto para su equipo, lo que me incluye a mí, pero también incluye a las miles de personas que trabajan para Mercedes.

"Para mí, no hay nada de qué preocuparme porque no creo que vaya a ir a ningún lado, y quien sea mi compañero de equipo, tampoco me preocupa. Así que, solo me enfoco en conducir."

“Soy leal a Mercedes. Al final del día, todo se resolverá. Y la probabilidad de que no esté en Mercedes el próximo año, creo que es excepcionalmente baja”, añadió Russell.

“Creo que para nosotros, desde ambos lados, nuestra mejor oportunidad de ganar es continuar como estamos”, señaló Russell sobre las "incógnitas”y cambios de reglas del próximo año.

Russell está cuarto en la clasificación de F1 y logró la única victoria de Mercedes en la temporada en el Gran Premio de Canadá el mes pasado. Su compañero de equipo en Mercedes es el novato de 18 años Kimi Antonelli, quien ha tenido una impresionante primera temporada en F1.

Verstappen dijo el jueves que no tenía "nada más que añadir" desde la semana pasada en Austria, cuando no confirmó que se quedaría con Red Bull.

Verstappen también declinó comentar sobre cualquier interés de Mercedes o si su contrato —que se extiende hasta 2028— incluye cláusulas relacionadas con el rendimiento que podrían ofrecerle una salida de Red Bull este año.

Sin embargo, Verstappen descartó la posibilidad de tomarse un descanso de la F1 para explorar su interés en otras series de carreras.