Polémica: Fans de los Vikings cancelan abonos por animadores masculinos

Ciudad Juárez.- La incorporación de dos animadores masculino al equipo de porristas de los Minnesota Vikings ha generado una ola de reacciones encontradas. Mientras la franquicia defiende su postura como parte de una política de inclusión, varios aficionados han anunciado la cancelación de sus abonos de temporada, alegando que se rompe con la tradición del espectáculo deportivo.

El caso se suma a una tendencia creciente en la NFL, donde al menos 12 equipos ya cuentan con animadores hombres.

La decisión de los Vikings busca reflejar la diversidad de su afición, pero ha desatado críticas en redes sociales y solicitudes de reembolso por parte de algunos seguidores.

La organización se mantiene firme en su postura, señalando que el talento no tiene género y que el deporte debe evolucionar hacia modelos más representativos.

Equipos con animadores hombres en la NFL

Baltimore Ravens.

New England Patriots.

Kansas City Chiefs.

Minnesota Vikings (recientemente incorporados).

Los Angeles Rams (pioneros en 2018).

Carolina Panthers (incluyen a Justine Lindsay, primera animadora transgénero)

San Francisco 49ers (Participación masculina confirmada)

Atlanta Falcons (Integración progresiva)

Tampa Bay Buccaneers (Parte de la expansión inclusiva)

Philadelphia Eagles (Cuentan con animadores hombres desde 2020)

Seattle Seahawks (Han sumado talento masculino en temporadas recientes)

Tennessee Titans (Uno de los más recientes en sumarse)