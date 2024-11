Pilotos expresan en Las Vegas descontento con decisiones recientes de la FIA

Foto: Associated Press

Las Vegas.- Restan tres carreras en la temporada de la Fórmula 1 y Max Verstappen de Red Bull está cerca de obtener su cuarto campeonato mundial consecutivo, el cual podría asegurar la noche del sábado en el Gran Premio de Las Vegas.

No todo ha sido un camino tranquilo durante el último mes:

— Hay un nuevo director de carrera tras el despido de Niels Wittich, algo que tomó por sorpresa a la Asociación de Pilotos de Grandes Premios. Fue tal su asombro que crearon una cuenta de Instagram para rechazar la falta de transparencia de la FIA.

“Fue un poco sorpresivo, creo, para todos”, dijo el piloto de Mercedes George Russell, director de la GPDA. “Ahora hay mucha presión sobre el nuevo director de carrera con solo tres carreras por disputar. A menudo, como pilotos, probablemente sentimos que somos los últimos en enterarnos de este tipo de información”.

— Greg Maffei, el CEO de Liberty Media, la compañía que posee los derechos comerciales de F1, anunció la semana pasada que renunciaría a su cargo. Esto tras meses de especulaciones de que el propietario John Malone no estaba contento con Liberty por verse involucrado en dos investigaciones diferentes del Departamento de Justicia, una sobre la negativa de la F1 de permitir la entrada de Andretti Global a la serie y la otra sobre acusaciones de monopolio de boletos de conciertos de Live Nation.

Se espera que el equipo Andretti reciba la aprobación de F1 para unirse a la parrilla, aunque sin Michael Andretti, quien ha reducido drásticamente su papel desde que la temporada de IndyCar terminó en septiembre.

— La Fórmula 1 negó durante el fin de semana que Stefano Domenicali, CEO de Formula One Management, también podría irse entre rumores de que el italiano tomaría el control de MotoGP si se aprueba la compra de la serie por parte de Liberty.

— Renee Wilm, quien ha trabajado para Liberty Media desde hace tiempo, es la CEO del Gran Premio de Las Vegas y potencial sucesora de Domenicali, le dijo a The Associated Press que cumplirá cualquier función que Malone le asigne, pero tiene poco deseo de mudarse de Colorado a Londres para reemplazar a Domenicali. ¿El puesto que dejó Maffei? Quién sabe.

Muchos pilotos, en especial el siete veces campeón Lewis Hamilton, están en desacuerdo con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, desde su elección tras la final de la temporada 2021. En el comunicado de la GPDA, recordaron al ente rector que “nuestros miembros son adultos” que no necesitan lecciones, ni multas sobre lenguaje obsceno o prohibiciones, y simplemente quieren un control de carrera justo y consistente.

No ha habido respuesta de Ben Sulayem, y no la habrá este fin de semana pues no asistirá a Las Vegas. Estará en Qatar y en el final en Abu Dabi el próximo mes.

Hamilton no cree que todos los cambios detrás de escena sean un tema de conversación entre los aficionados a medida que la temporada llega a su fin. Pero señaló que los pilotos nada más reclaman consistencia en las decisiones, al mismo tiempo que expresó su apoyo a Domenicali y al trabajo que Maffei ha hecho en el crecimiento de la F1 desde que Liberty se hizo cargo.

“Realmente espero que Stefano no se vaya porque ha sido instrumental en los cambios y progresos en todo esto”, dijo Hamilton. “Y conoce el deporte tan bien como cualquiera. Pero todas las cosas buenas llegan a su fin, y a quienquiera que llegue en su lugar, solo espero que piense igual. Pero a veces tienes que remecer las cosas".

Eso es justo lo que ocurrió con la sorpresiva salida de Wittich. Aunque los pilotos han estado descontentos con las decisiones en las carreras durante esta temporada y la GPDA realizó una reunión privada en la Ciudad de México, Russell dijo que no les advirtieron de la salida de Wittich.

El director de carrera es el árbitro cada fin de semana y Wittich ha estado a cargo desde 2022, cuando Michael Masi fue despedido tras el polémico desenlace de la temporada 2021 en Abu Dabi que fue clave para el título de Verstappen. Ahora, el hombre a cargo de las últimas tres carreras será Rui Marques, el director de carrera de la F2 y F3.

Las Vegas, que superó múltiples obstáculos en su debut el año pasado antes de organizar una de las mejores carreras de la temporada, es un lugar difícil para comenzar. Verstappen puede ganar su cuarto título sumando tres puntos más que Lando Norris de McLaren.

“Es un poco extraño con tres carreras por delante hacer eso”, dijo Verstappen. “No importa si te sientes positivo o negativo sobre ciertas cosas. Pensé que en Brasil definitivamente había espacio para mejorar, por ejemplo. Todavía es un poco extraño tener que lidiar ahora con un director de carrera diferente”.

Charles Leclerc de Ferrari se preguntó por qué se hizo el cambio con solo tres carreras por delante.

“Hacerlo tan tarde en la temporada, en un momento tan crucial de la temporada, probablemente podría haberse gestionado de una mejor manera”, dijo.

Los pilotos han pedido consistentemente directrices más claras en la dirección de las carreras, específicamente con respecto a los límites de la pista y las reglas. Los pilotos no tienen idea de cómo Marques actuará, destacando una desconexión entre los competidores y la FIA de Ben Sulaymen.

“Solo queremos que la FIA sea transparente y tener este diálogo que está ocurriendo”, dijo Russell. “Y creo que la salida de Niels también es un ejemplo principal de no ser parte de estas conversaciones”.

El comunicado de la GPDA dejó claro que los pilotos no creen que se escuche su voz.

“Si sentimos que nos están escuchando, y algunos de los cambios que estamos solicitando se implementan, porque en última instancia solo lo hacemos por el bien del deporte, entonces quizás nuestra confianza aumentará”, dijo Russell. “Pero creo que hay varios pilotos que se sienten un poco hartos de toda la situación. Solo parece ir en la dirección equivocada”.

También dijo que la relación entre los pilotos y la FIA parece fracturada.

“A veces, simplemente contratar y despedir no es la solución”, dijo. “Necesitas trabajar juntos para mejorar el problema”.

Norris, quien ha pugnado reñidamente contra Verstappen este año con fallos mixtos, dijo que “obviamente las cosas no están funcionando tan bien como quisiéramos”.

Marques tendrá su primera reunión de pilotos antes de las dos sesiones de práctica del jueves por la noche y luego tres semanas para demostrar a los competidores que está a la altura del puesto.

Carlos Sainz Jr., quien pasará de Ferrari a Williams al final de la temporada, espera que el drama no distraiga del impulso que F1 ha tenido durante los últimos cinco años.

“Creo que la Fórmula 1 está en un gran momento ahora mismo y todos estos rumores, creo que en cada equipo, cada trabajo, hay cambios de trabajo”, dijo. “No es un gran drama. Soy un gran fan de las personas que mencionaste, han hecho un trabajo increíble en la Fórmula 1 y la Fórmula 1 es lo que es gracias a estas personas. Pero es tan emocional, especialmente lo de Stefano. El único que tiene un efecto real es el director de carrera. Pero creo que si hace un buen trabajo, debería ser transparente y nada grande”.