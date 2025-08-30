Piastri logra su primera pole en el GP de Países Bajos al superar a Norris

Zandvoort.– Oscar Piastri encontró un nuevo ritmo para superar a su compañero de equipo Lando Norris en la clasificación del sábado por poco más de una centésima de segundo y obtener su primera pole en la Fórmula 1 por primera vez en tres meses en el Gran Premio de los Países Bajos.

Piastri marcó el ritmo al inicio de la parte final de la clasificación para la carrera del domingo y Norris no pudo igualarlo, quedando a 0.012 segundos del ritmo mientras la batalla por el título entre los dos compañeros de equipo de McLaren se intensifica.

“Esa fue la definición de alcanzar el pico en el momento adecuado. Hasta ahora parecía un fin de semana un poco complicado”, afirmó Piastri.

Fue la quinta pole del año para el australiano, pero la primera desde el Gran Premio de España, hace seis carreras.

Norris, quien ganó el Gran Premio de los Países Bajos el año pasado y fue el más rápido en las tres sesiones de práctica esta semana, comentó que comenzar segundo no era “el fin del mundo”, y sugirió que pequeños cambios en el viento podrían haber decidido el resultado.

Piastri tiene nueve puntos más que Norris en la clasificación de pilotos con diez carreras restantes en la temporada. Norris ha reducido la brecha en los últimos meses con victorias en tres de las últimas cuatro carreras.

Verstappen mejora

El campeón defensor Max Verstappen está listo para comenzar tercero en su carrera de casa. Y aunque está tercero en la clasificación general, la brecha de 97 unidades con Piastri significa que sus posibilidades de título son remotas.

Verstappen expresó que siempre es "muy especial" competir frente a su público local y se mostró satisfecho con la mejora después de un tiempo "complicado" en las prácticas.

"Este es un muy buen paso adelante", dijo. "Espero que podamos mantener eso también en la carrera de mañana".

Hadjar sorprende con la cuarta posición

Isack Hadjar fue una sorpresa al quedar cuarto para Racing Bulls, el mejor resultado de clasificación de carrera para el novato francés, quien es considerado un candidato para ascender a Red Bull la próxima temporada como compañero de equipo de Verstappen.

George Russell es quinto para Mercedes, mientras que Charles Leclerc saldrá sexto otra vez y superó en clasificación a su compañero de equipo de Ferrari, Lewis Hamilton, quien fue séptimo.

Va a ser otra carrera difícil para el novato de Mercedes, Kimi Antonelli, después de calificar en el puesto 11. El italiano comenzó su temporada de debut con fuerza, pero solo ha estado en los puntos en dos de sus últimas ocho carreras.

Yuki Tsunoda fue 12do en un resultado que no ayuda a sus esfuerzos por demostrar que puede quedarse para la próxima temporada en Red Bull.

Lance Stroll hizo un trompo y chocó fuertemente contra las barreras después de poner dos ruedas en el césped. El canadiense logró devolver su dañado Aston Martin a los pits, pero no pudo continuar y calificó último.