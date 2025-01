Ciudad Juárez.- Luego de que los Bravos de Ciudad Juárez cayeran ante los Panzasverdes del León por obra y gracia de un penal, Martín Varini, entrenador del cuadro fronterizo señaló que la mencionada jugada le deja un sabor “amargo” del compromiso.

Esto pues la polémica situación vio a Sebastián Jurado lanzarse hacia enfrente para atajar un balón en un accionar que no parecía ir a nada más que eso: a la bola. No obstante, el contacto que terminó atropellando a James Rodríguez resultó meritorio de penal según la vista del cantante Mario Terrazas Chávez.

"Está la jugada del penal que viéndolo con las cámaras me deja amargado. Amargado por que nosotros sabemos contra que rival competimos y la calidad que ellos tienen, pero nosotros llegamos también con mucho trabajo, con mucha hambre y con mucha ilusión de poder sacar cosas de ese tipo de partidos", dijo el uruguayo.

El todavía nuevo capataz de los caballos dejó claro que a sus ojos el accionar no era penal pero que solo queda enfocarse en el funcionamiento del equipo para las próximas jornadas del futbol mexicano, incluyendo la de media semana que los verá toparse de frente con los Santos de la Comarca Lagunera el próximo miércoles.

"Yo entiendo que no es penal, siempre hay respeto al árbitro, pero no era penal. De todos modos, me quedo con que dio el equipo. Es el tercer partido, nos queda mucho torneo y mucho trabajo por hacer", concluyó.

Habiendo registrado el primer descalabro de la campaña y con la jornada cerrada ayer domingo Juárez es décimo de la tabla con cuatro unidades.