Patriotas ya tiene nuevo entrenador en jefe tras salida de Belichick

Foxborough.- Los Patriots de Nueva Inglaterra acordaron contratar a Jerod Mayo para suceder a Bill Belichick como su próximo entrenador, informó una persona que tiene conocimiento de la situación.

Los detalles del acuerdo serán trabajados este viernes, de acuerdo con la persona que habló en condición de anonimato debido a que el equipo no ha anunciado la decisión. Mayo disputó ocho temporadas en la NFL y ganó el Super Bowl con los Patriots en la campaña 2014.

La decisión de contratar a Mayo ocurrió un día después de que Belichick acordó rescindir su contrato con los Patriots tras 24 años en los que ganaron seis campeonatos de Super Bowl.

Mayo inmediatamente subió a la cima de la lista de posibles sucesores de Belichick desde que los Patriots tomaron la decisión de anunciar que le darían una inusual extensión de contrato a largo plazo al asistente. Mayo, junto al hijo de Belichick y entrenador de linebackers Steve Belichick, se encargó de decidir las jugadas defensivas de los Patriots las últimas dos temporadas.

A pesar de la marca de 4-13 esta campaña, la defensiva del equipo se ha mantenido entre las mejores en varios rubros a pesar de que perdieron al linebacker Matt Judon y al cornerback novato Christian Gonzalez por lesiones casi al inicio de temporada

Aunque no se dieron a conocer los términos del contrato de Mayo antes de la temporada anterior, lo firmó cuando el exjugador de 37 años tuvo entrevistas para entrenador en jefe en Filadelfia y Carolina en las últimas dos temporadas.

Kraft dijo que el cometido para el próximo entrenador sería volver a los playoffs después de que el equipo quedó fuera en tres de los últimos cuatro años y no ha ganado ningún encuentro de postemporada desde la campaña 2018.

“Buscamos a alguien que nos pueda ayudar a volver a los playoffs y ganar”, indicó Kraft.

“Créanme, después de mi familia, este es uno de los activos más importantes de mi familia. Me molesta cuando no ganamos, lo mantengo toda la semana. Entonces les prometo que me enfocaré en hacer lo mejor para asegurar que estemos en la mejor posición a largo plazo para ganar muchos años”.