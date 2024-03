Pacta J.D. Martinez por un año con los Mets

NUEVA YORK (AP) — J.D. Martinez tiene una nueva casa tras llegar a un acuerdo por un año y 12 millones de dólares el jueves con los Mets de Nueva York, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento del trato.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que aún está pendiente el examen médico The New York Post reportó primero el trato.

Martinez recibirá un bono por firmar de 2,5 millones de dólares, además dos millones este año y 7,5 millones diferidos pagables a plazos cada 15 de enero entre el 2034 y 2038.

Martinez bateó un promedio de .271, con 33 jonrones y 103 empujadas en 113 encuentros el año pasado con los Dodgers de Los Ángeles, haciendo valer el acuerdo de un año y 10 millones de dólares que firmó antes de la campaña. Problemas de espalda y de la ingle limitaron su disponibilidad, pero añadió una selección al Juego de Estrellas de la Liga Nacional a las cinc qu tuvo en la Liga Americana con Detroit y Boston.

El toletero de 36 años era uno de los mejores agentes libres que seguían en el mercado. El zurdo Jordan Montgomery —otro cliente de Scott Boras— aún busca equipo.

Martinez encaja justo en medio de la plantilla de los Mets y les provee un necesitado bateador de poder al lado de Pete Alonso.

El presidente de operaciones David Stearns había insistido que los Mets querían darle suficientes turnos al bate a los jóvenes Mark Vientos y Brett Baty, en lugar de traer a un bateador designado o tercera base veterano. Pero ahora Martines se convertirá en el principal bateador designado.