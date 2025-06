Pacquiao dice que su regreso al boxeo va más allá de una pelea

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Los Ángeles.- Manny Pacquiao dice que ha terminado con la política y que ha vuelto al boxeo para quedarse.

El regreso al ring por parte de Pacquiao a los 46 años no es sólo para una pelea de despedida: el ex campeón mundial de ocho divisiones tiene la intención de seguir boxeando indefinidamente.

"En este momento, el libro de la política está cerrado", dijo Pacquiao a The Associated Press el martes en Los Ángeles. "Ni siquiera está en mi mente. Me estoy enfocando nuevamente en mi carrera como boxeador".

El regreso comienza el 19 de julio, tras una pausa de cuatro años. Pacquiao intentará romper su propio récord al convertirse en el campeón de peso welter más viejo en la historia del boxeo.

El ex senador y candidato presidencial en su natal Filipinas se enfrentará en Las Vegas al estadounidense Mario Barrios, campeón por el CMB.

En la década anterior, a medida que la fama y fortuna de Pacquiao crecieron, el púgil abrazó una segunda carrera como político, pese a su agenda ya saturada. Fue senador desde 2016 hasta 2022, cuando terminó tercero en las elecciones presidenciales de Filipinas.

Se postuló para recuperar un escaño en el Senado este año, pero terminó en el 18vo puesto en las elecciones intermedias. Después de esa derrota el mes pasado, Pacquiao anunció rápidamente sus planes de regresar al ring, y ahora que está de vuelta en Los Ángeles entrenando con Freddie Roach, dejó claro que desearía nunca haber dejado el boxeo.

"Aún puedo hacer mi trabajo en el boxeo", dijo Pacquiao. "No he terminado todavía. El fuego, la determinación, las ganas de entrenar y trabajar duro, todavía están ahí. Es increíble".

Pacquiao no ha peleado desde que perdió por decisión ante el cubano Yordenis Ugás en agosto de 2021, pero dice que extrañó mucho el deporte desde el momento en que se alejó. El rostro se le ilumina cuando habla de perfeccionar su oficio con Roach, la diversión de entrenar cada día con su extenso equipo, e incluso las tareas de promoción que conllevan el ser uno de los deportistas más famosos del planeta.

"En ese momento cuando anuncié que colgaba los guantes hace cuatro años, estaba muy triste", dijo Pacquiao. "No pude evitar que las lágrimas salieran de mis ojos. Realmente extrañé el boxeo. Durante varios meses, estaba pensando, '¿Ya no soy boxeador?'"

Llenó el tiempo alejado de los cuadriláteros con actividades deportivas incesantes en su finca en Filipinas, donde tiene un gimnasio de boxeo completo, una cancha de baloncesto cubierta, una pista de tenis e instalaciones para bádminton, pickleball y tenis. También corría en su enorme traspatio manteniéndose en forma sobre una extensión de un kilómetro.

Pacquiao afirma que su famosa velocidad de manos y condiciones atléticas todavía están ahí, y se siente renovado después de cuatro años sin recibir golpes. Pero también se da cuenta de que sus fanáticos podrían estar preocupados por un regreso debido a su esfuerzo poco impresionante contra Ugás, quien lo superó claramente hace cuatro años.

El filipino dice que fue derrotado en 2021 por numerosas distracciones: su inminente candidatura presidencial, una demanda considerable presentada en su contra por una empresa de gestión, e incluso un masaje mal aconsejado poco antes de la pelea que lo dejó adolorido esa noche.

"Estaba muy preocupado", dijo. "Hice muchas cosas que no son buenas para mí".

Pacquiao interrumpirá su entrenamiento esta semana sólo para una celebración de su carrera: será exaltado en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional este fin de semana en el norte del estado de Nueva York, y luego regresará al gimnasio Wild Card de Roach.