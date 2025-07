Packers: Extiende Green Bay contrato de Zach Tom

Foto: Associated Press

Green Bay, Wisconsin.- Los Packers de Green Bay llegaron a un acuerdo con el tackle derecho titular Zach Tom para una extensión de cuatro años con un valor de 88 millones de dólares, según una persona familiarizada con el contrato.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el lunes porque el acuerdo no había sido anunciado. La extensión tiene un valor máximo de 92 millones e incluye un bono por firmar de 30,2 millones de acuerdo a la declaración.

Tom, de 26 años, fue titular en los 17 partidos de la temporada regular para Green Bay en cada uno de los últimos dos años después de haber jugado en todas las posiciones de la línea ofensiva, excepto centro, como novato. Ha aparecido en 46 juegos de la NFL, contando los playoffs, desde que los Packers lo seleccionaron en la cuarta ronda del draft de 2022 de Wake Forest.

Según Pro Football Focus, Tom fue calificado como el sexto mejor tackle ofensivo de la liga la temporada pasada y fue tercero en bloqueo de carrera.

Ahora tiene contrato hasta 2029. El único jugador de Green Bay firmado por más tiempo es el quarterback Jordan Love, quien obtuvo una extensión de 220 millones el año pasado.