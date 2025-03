Otro más: Carlos Ancelotti afrontará juicio en España por evasión fiscal

Foto: Associated Press

Madrid, España.- El técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, enfrentará un juicio por cargos de evasión fiscal en España a partir del próximo miércoles.

La Fiscalía ha acusado al exitoso entrenador italiano de defraudar al estado por un millón de euros (un millón de dólares) entre 2014 y 2015. La Audiencia Provincial de Madrid fijó la fecha del juicio el viernes.

Los fiscales pidieron una sentencia de prisión de hasta cuatro años y nueve meses por dos cargos de fraude fiscal. Acusaron a Ancelotti en marzo de 2024 de haber utilizado empresas fantasma para ocultar sus verdaderos ingresos.

Ancelotti ha negado cualquier acto indebido.

“No estoy preocupado en este sentido, pero, obviamente si me dicen que he defraudado, me molesta y repito que confío totalmente en la justicia”, dijo Ancelotti el viernes en la previa del partido contra Leganés en la Liga española. "Iré con mucha ilusión a declarar el miércoles”.

Ancelotti, de 65 años, es uno de los entrenadores más exitosos del fútbol. Es el único entrenador que ha ganado la Liga de Campeones cinco veces, tres con el Madrid y dos con el AC Milan, y el único técnico que ha ganado títulos de liga doméstica en Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia.

Dirigió al Madrid de 2013 a 2015 antes de comenzar su actual etapa en 2021.