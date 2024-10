Obliga FIA a 'sellar' carros de Red Bull previo a GP de Las Américas

Austin, Texas- Horas antes de la primera práctica en el Circuito de la Américas para el Gran Premio de los Estados Unidos, Red Bull se verá obligado a permitir cambios en su par de monoplazas tras el escándalo por el balance frontal de los autos de la marca austriaca.

Esto después de la que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) se diera cuenta de la infracción por una denuncia colectiva del resto de la parrilla. Dicha falta sucede porque los de las bebidas energéticas realizaron en repetidas ocasiones cambios a la altura de sus autos, entre la clasificación y la carrera, cosa que rompe las leyes del conocido como “Parc-fermé”.

“Cualquier ajuste a la “charola” de la parte frontal de el piso durante las regulaciones de parc-fermé está estrictamente prohibido. Si bien, no tenemos conocimiento de ningún otro equipo realice esta práctica, permaneceremos vigilantes en los próximos días y tomaremos medidas necesarias para que la situación no se repita”, expresó el máximo rector del automovilismo en un comunicado.

De acuerdo con un representante de Red Bull, el mencionado control para el ajuste está ubicado dentro del automóvil y contrario a las primeras versiones, no es accesible para el piloto ni para los mecánicos una vez que todas las partes están ensambladas. Sin embargo, tradicionalmente la FIA acostumbra poner un sello sobre la pieza para asegurarse de que no se toque una vez congelada la parrilla.

“Es una pieza sencilla de ajustar y es algo que ni siquiera habíamos pensado. Ni siquiera lo mencionábamos en las reuniones post carrera ni después de las qualis. Era estrategia, pero yo no puedo ajustar nada, una vez que el auto está montado y estamos listos para correr no se puede acceder a la pieza. No creo que afecte nuestro rendimiento el domingo”, explicó el tres veces campeón del mundo Max Verstappen.