Los Atléticos de Oakland afrontan esta noche su último partido de la temporada como locales. En cualquier circunstancia normal esto no tendría ninguna relevancia. No obstante, para los elefantes blancos este será el último juego en la bahía antes de partir hacia Las Vegas.

Todo esto tras una temporada de protestas, boicots, enojos, asientos vacíos y muchas pero muchas derrotas. A la par de todo ha estado un aficionado que, bien o mal, por las buenas o por las malas, no ha dejado de alentar al que todavía no ha dejado de ser su equipo.

El enojo

Los Atléticos no le son ajenos a las mudanzas. Llegaron de Kansas City a Filadelfia en 1955 tras su creación en 1901, para 1968 se había vuelto a cambiar de casa, esta vez a Oakland: a un Coliseo que era nuevo, vanguardista y al que no le fallaba el alumbrado ni el sistema de drenaje.

En el camino hacia este jueves hubo protestas poco usuales pero que dejaban entrever el descontento de toda una región en California. Para su juego de Opening Day el 28 de marzo ante los Guardianes de Cleveland entraron solo 13 mil personas al estadio, el séptimo peor récord de asistencia en la historia del equipo. Al exterior del recinto, sin embargo, cerca de 30 mil fieles se limitaron a ver las hostilidades por televisión.

Esa misma escena se repitió juego tras juego. También abundaron las pancartas con la leyenda de “Vendan el equipo” dirigidas al dueño de los A’s John Fisher. Los aficionados rivales también se unieron a los inconformes, desde los Angelinos de Anaheim, hasta los acérrimos Gigantes de San Francisco: todos se pusieron en su momento la gorra y la camisola verde para apoyar a la causa en contra de la ciudad del pecado.

“No, yo los he apoyado toda mi vida, vengo desde niño todos los domingos. Ganen o pierdan aquí estoy, el Coliseo de Oakland me trae muchos recuerdos y yo quiero mucho a los Atléticos, son parte de mí. Las Vegas no va a ser mi equipo, yo soy de Oakland, de aquí soy, no de Las Vegas”, decía Andy Cho, parte de la porra del equipo.