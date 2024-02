Nuevos uniformes de Grandes Ligas desatan quejas entre peloteros

A dos días de haber iniciado con la actividad de los Entrenamientos de Primavera de las Grandes Ligas, son varios los peloteros que se quejan de los nuevos uniformes de la gran carpa por una aparente disminución en la calidad y manufactura de los mismos.

Lo anterior, a raíz de que la empresa Nike le cediera los derechos para usar su logotipo a la empresa Fanatics. Misma que, a partir de esta temporada 2024, comenzó a producir de manera directa las camisolas de las 30 franquicias, al igual que el resto de la mercancía relacionada con los equipos, como camisas polo, camisetas y demás prendas.

A simple vista pueden notarse cambios en el tamaño de los números y la falta de costuras. Asimismo, resultan evidentes dimensiones más chicas en los logos de los equipos e incluso en el apellido de los jugadores. Para muchos, cabe señalar, el cambio más notorio fue el del emblema de la liga, que dejó su lugar tradicional a la altura del cuello del uniforme y pasó a ubicarse arriba del nombre del pelotero.

Redes | Comparativa entre uniforme 2023 (Izquierda) y 2024 (Derecha)

No obstante, a ojos de los peloteros, las modificaciones van mucho más allá de lo visible, ya que de acuerdo con varios pichers e infilders, la nueva indumentaria no horma como debería y no tienen la calidad suficiente para usarse en el terreno de juego.

El lanzador de los Cardenales de San Luis, Miles Mikolas, fue de los primeros en quejarse, señalando que la jersey no le quedaba bien y que los pantalones ya no estaban hechos a la medida. Otro miembro de los pájaros rojos se limitó a decir que toda la indumentaria “se veía barata”.

Cabe señalar que la mencionada corporación ya ha sido señalada en varias ocasiones por la calidad de sus uniformes en otros deportes, tales como su indumentaria de la MLS y del hockey sobre hielo de la NHL. Está última liga firmó un contrato para hacer a Fanatics el proveedor de sus uniformes a partir de la próxima temporada; situación que también preocupa a los seguidores de esa liga.

Por su parte, algunos peloteros patrocinados por Nike como Jayson Hayward de los Dodgers de Los Angeles y Mike Trout de los Angelinos han expresado sus buenas opiniones sobre las novedosas camisolas. Sin embargo, han sido tachados de hacerle “propaganda” a la marca de Oregon.

Ante el inminente arranque de los juegos de pretemporada, tanto jugadores como aficionados esperan respuesta de Nike y la compañía subcontratada. A la fecha, ninguna de las dos entidades se ha pronunciado al respecto.