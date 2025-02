No vemos más allá del próximo partido: Martín Varini tras ganarle a Xolos

Tijuana, Baja California.- Luego de sacarle tres puntos a domicilio a los Xolos de Tijuana la noche de ayer, Martín Varini, entrenador de la Bravos de Ciudad Juárez señala seguir pensando en el “partido a partido”.

Esto a pesar de que sus comandados lograron su tercera victoria en los últimos cinco partidos y de haber escalado hasta el cuarto puesto de la tabla general con 13 puntos.

"No miramos más allá del próximo partido. No tenemos esa capacidad de plantearnos objetivos a largo plazo por que estamos en un proceso de trabajo muy largo y muy arduo que nos obliga a ver las cosas partido a partido. Todas nuestras energías están puestas en Toluca en casa. No hay objetivos a largo plazo, ni de posiciones ni de puntos: vamos en el partido a partido. Primero competimos y luego ganamos. Hoy estamos por encima de los promedios históricos del equipo, pero a nosotros nos importa la posición nada más al final del torneo", expresó el entrenador.