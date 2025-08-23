No tenemos rivales fáciles: Martín Varini tras remontarle a Santos

Ciudad Juárez.- Luego de sacarle la victoria de la bolsa a los Santos de la Comarca Lagunera, Martín Varini, entrenador de los Bravos de Ciudad Juárez dejó claro que el cuadro que comanda no tiene rivales sencillos dentro del calendario de la Liga MX.

Esto mismo después de verse obligado a darle la vuelta al cuadro lagunera tras perder por casi todo el partido. Cayendo el gol del empate al minuto 89 y el del triunfo en el tiempo de compensación.

“Ganar en casa es importante porque tenemos mucha conexión con la gente. A nosotros todo nos cuesta, porque somos Bravos, porque venimos de un proceso anterior en donde no se competía. No estamos en posición de elegir rivales, no tenemos rivales fáciles. Hay que seguir con mucha humildad, hay que seguir trabajando y pensar en el Mazatlán”, dijo el uruguayo.

Dentro de los últimos seis meses de su contrato y próximo a cumplir tres torneos con el conjunto fronterizo, el estratega de los caballos señaló que si bien, hay intenciones de renovarle el acuerdo, dicha acción no está en planes todavía. No lo estará hasta que termine el presente certamen.

“Sí, es verdad que hay intención. Pero yo estoy muy tranquilo porque yo estoy en el día a día, mi trabajo es que el equipo sea competitivo. Yo no sé que vaya a pasar de aquí a diciembre. Yo estoy muy feliz en Bravos, mi siento querido y respetado, valorado por la dirección deportiva. Pero no estoy en condiciones de pensar más allá del próximo juego”, añadió.

Con media hormada todavía por jugar, Juárez es octavo de la tabla con ocho unidades, a espera de lo que puedan hacer Mazatlán, Necaxa, Pumas y Atlas.