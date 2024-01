No supimos entender el partido: Diego Mejía 

Ciudad Juárez.- Diego Mejía, estratega de los Bravos de Juárez, señaló que sus comandados no supieron entender el encuentro que terminó en derrota ante los rojinegros del Atlas por marcador de 2-1 en el Estadio Jalisco.

Lo anterior pues de acuerdo con el queretano, el conjunto verde no pudo encaminar el juego por las bandas con la superioridad numérica del 11 contra 9 de los últimos 20 minutos.

“El equipo le da la vuelta e intenta venir de atrás y empieza a jugar mejor. Desafortunadamente no alcanzó, no entendimos el partido, después de la primera expulsión lo que teníamos que hacer era ir desde afuera y centrar con toda la gente que metimos en el área, no lo pudimos entender así”, expresó Mejía