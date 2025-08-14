No soy Harry Potter: Dice Ten Hag que no puede hacer magia con el Leverkusen

Leverkusen, Alemania.- El técnico Erik ten Hag advirtió que no puede hacer magia al estilo Harry Potter para transformar de inmediato al renovado Bayer Leverkusen en un verdadero equipo.

Se trata del primer trabajo de Ten Hag desde que dejó al Manchester United, tocándole una reconstrucción a fondo en Leverkusen tras la salida de su laureado predecesor Xabi Alonso, y de jugadores clave como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Granit Xhaka.

"Yo sé cómo gestionar procesos y no se puede forzar el proceso. Es imposible. Nadie es como Harry Potter", dijo Ten Hag el jueves antes de su primer partido oficial el viernes en la Copa de Alemania contra el Sonnenhof Grossaspach de la cuarta división.

“Harry, él puede realmente (rápidamente) construir un equipo, y al mismo tiempo es exitoso, pero así no funciona el fútbol de élite”, añadió.

Ten Hag también utilizó la referencia a Harry Potter durante su etapa en el United.

Tras una derrota ante Liverpool en septiembre de 2024, dijo que no era Harry Potter al explicar las dificultades de depender de jugadores que no tenían mucho rodaje. Menos de dos meses después, Ten Hag fue despedido por el United tras cuatro derrotas en nueve partidos de la Liga Premier.

Ten Hag expresó que él y los jugadores del Leverkusen tendrán que trabajar arduamente juntos durante la primera mitad de la temporada y hasta la primavera para poder aspirar a títulos al final de la campaña.

"Para mí, el inicio de la temporada es a mediados de marzo, el 1 de abril, entonces tienes que estar en una posición en la que puedas ganar algo", manifestó. "Hasta ese momento, todos tenemos que trabajar increíblemente duro para llegar a esa posición, para desarrollar y pulir el estilo el modelo de juego y para desarrollar al equipo y a los jugadores individuales".

Los nuevos fichajes antes del partido del viernes incluyen al mediocampista ofensivo estadounidense Malik Tillman, quien, según Ten Hag, aún no está a punto para jugar. También llegaron Jarell Quansah, ex defensor de Liverpool; y Mark Flekken, ex arquero de Brentford.

Leverkusen confirmó que el mediocampista Robert Andrich será el capitán tras la salida del arquero Lukas Hradecky al Mónaco de la liga francesa.